KDY: 21. listopadu, 17:30

KDE: Želví doupě, Mělník

Dnes Jana Rodrová a Běla Šestáková představí v knihkupectví a kavárně v ulici Ostruhova 58 Montessori pedagogiku. Zájemci se dozvědí více o tomto výchovně vzdělávacím programu, který funguje na základě zásad navržených lékařkou a pedagožkou italského původu Marií Montessori. V roce 1907 Montessori otevřela Dům dětí, školku určenou pro padesát sociálně slabých dětí od tří do šesti let. Hlavním mottem Montessori pedagogiky je výrok „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Na přání pořadatelek nebude na akci vybíráno žádné vstupné.