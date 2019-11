KDY: 21. 11., 17:00

KDE: Regionální muzeum, Mělník

Vernisáž s překvapením k vánoční „retro“ výstavě 70. a 80. let, která bude probíhat od 22. listopadu, proběhne tento čtvrtek v podvečer. Výstava zavzpomíná na to, jak vypadaly vánoční svátky v době, kdy frčeli mončičáci, céčka, umakart a chemlon… V muzeu už se pilně chystají, aby bylo vše na svém místě. Výstava bude otevřená pro veřejnost vždy od úterý do pátku od 13 hodin do 17 hodin (dopoledne je vyhrazeno programu pro školy), o víkendu pak v běžné víkendové otevírací době, tedy od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin