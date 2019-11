KDY: 22. - 24. 11., různé časy

KDE: zimní stadion, Mělník

Bruslení chtiví obyvatelé regionu se mohou již několik týdnů chodit vydovádět na mělnický zimní stadion. Ve všední dny je veřejné bruslení vždy v pátek od 15 do 16.30 hodin. O nadcházejícím víkendu si lidé mohou nazout brusle a sklouznout se v sobotu od 9.45 do 11.15 hodin a v neděli od 10.15 do 11.30 a od 14.45 do 16.15 hodin. Brusle jsou k půjčení na místě.