KDY: 5. března 11.00

KDE: Český rozhlas Region na frekvenci 100,7 FM

V dnešním vydání pořadu Hubněte zdravě se doktorka Kateřina Cajthamlová spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem zaměří na to, jak v našem těle funguje spalování. Dozvíte se, co to vlastně spalování v našem těle je, kde se spalují tuky, kdy spalování začíná, co ho podpoří nebo co ho brzdí.