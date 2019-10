KDY: 8. říjen, 19.00 hodin

KDE: Neratovice, Městské kino

ZA KOLIK: 110 Kč (členové Klubu 60 Kč)

V nové romantická komedii Woodyho Allena dva mladí lidé přijíždějí do New Yorku na víkend. Špatné počasí jim připraví sérii nečekaných dobrodružství, a tak se jejich pobyt bude vyvíjet zcela jinak, než si představovali. Ona nakonec stráví čas s filmovými hvězdami na natáčení velkého budoucího filmového hitu, on se svéráznou sestrou teď už bývalé přítelkyně, která má pořádně prořízlou pusu… Oba nakonec přicházejí ke zjištění, že nejdůležitější ze všeho možná nakonec bude najít toho správného člověka.