KDY: 17. srpna|20.30

KDE: Mělník, sady u MKD

ZA KOLIK: 80 Kč

Dva producenti objevili Rodrigueze na konci 60. let, byli přesvědčeni, že se stane největším hudebníkem své doby. Jeho alba však naprosto propadla a zpěvák se vytratil ze scény. Kopie jedné z nahrávek se náhodou dostala do JAR, kde se Rodriguez stal fenoménem. Film sleduje snahu dvou jeho fanoušků, kteří touží zjistit, pravdu o jeho osudu a tomu, co objeví, se sami nestačí divit. Promítání se koná dnes od 20.30 hodin v sadech u Masarykova kulturního domu. Vstup je 80 korun.