Získejte informace na on-line přednášce o výživě dětí do čtyř let

Víte co je Neofóbie? O tom i dalších zajímavých informacích o výživě dětí od 1 do 4 let bude 1. listopadu od dvanácté hodiny přednášet on-line lektorka Štěpánka Čápová. Z pohodlí Vašeho domova s možností přehrát si záznam po dobu dalších 10 hodin se dozvíte, co by měl nebo neměl obsahovat jídelníček v tomto věku dítěte, jak je to s vlákninou.

Výživa dětí | Foto: vyzivadeti.cz