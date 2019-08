Nachází se v lokalitě plné zeleně v klidné části města, nedaleko přírodního parku Strachov. Svým návštěvníkům nabízí 50 metrů dlouhý plavecký bazén, rozdělený na zóny pro kondiční a rekreační plavce. Ten je určen zejména rodinám s dětmi a nechybí v něm plno vodních atrakcí - od tobogánu se skluzavkou, přes vodní hřib, až po vodního ježka. Nezapomnělo se však ani na úplně malé děti a batolata, pro které je připraveno dětské brouzdaliště z nerezu s malou sluzavkou a nosorožcem stříkajícím vodu.

Nedávno zrekonstruované koupaliště v Kralupech nad Vltavou však nenabízí jen spousty vodních atrakcí, ale i má i mnoho dalšího vybavení. Pro děti je připraveno hřiště s herními prvky, pro dospělé pak hřiště na beach volleyball. V areálu se dále nachází půjčovna sportovního vybavení, lehátek, a v hlavní budově samozřejmě občerstvení s širokým sortimentem nápojů a teplých i studených pokrmů.

Otevírací doba

Po - Pá: 6.15 - 8.00 (kondiční plavání)

Po - Pá: 10.00 - 19.00 (1. 6. - 30. 8.)

So - Ne: 10.00 - 20.00

Vstupné

Dospělí: 100 Kč

Děti (5-15 let), ZTP, ZTP-P: 60 Kč

Děti (do 5 let): 30 Kč

Kontakty

Tel.: +420 734 414 134

www.sportkralupy.cz