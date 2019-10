Slavný americký spisovatel Robert Fulgum, autor například knížky Všechno, co opravdu potřebuju znát, přijíždí v rámci svého speciálního českého "turné" i do Mělníka.

Americký spisovatel Robert Fulghum | Foto: Petr Švancara

Velká událost pro milovníky kvalitní literatury se chystá na 8. října od 19 hodin do hudebního sálu Masarykova kulturního domu. Do České republiky, kde nalezl svůj druhý domov, přijede slavný americký spisovatel Robert Fulghum osobně představit svoji novou knihu U devíti draků a jedné ovce, což je pokračování úspěšného románu Opravář osudů. Kniha vychází ve světové premiéře u nakladatelství Argo. A Argo je také spolu s dramatičkou T. Vereckou strůjcem tohoto komponovaného večera, jehož součástí bude scénické čtení se dvěma herci, kteří diváky seznámí s dějem Opraváře osudů. Autor, který se celosvětově proslavil svojí úplně první knížkou Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce, bude na akci přítomen.