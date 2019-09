Film o klanu Formanů promítnou v rekonstruovaném bývalém Papouškově mlýně v Liběchově.

Kino | Foto: redakce

Spolek Umělecký mlýn připravil na tento pátek 27. září od 19 hodin promítání letošního filmu Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny Forman vs. Forman. Diváci na něj mohou dorazit do příjemného komorního kinosálu nacházejícího se pod střechou bývalého Papouškova mlýna v Liběchově. Snímek vznikl v česko-francouzské koprodukci ČT a tří společností. Je složený převážně z často neviděných soukromých i oficiálních archivů. Doprovodný komentář, spojený s autobiografním vzpomínáním, namluvil Formanův syn Petr, kterého měl slavný režisér se zpěvačkou Věrou Křesadlovou. Film nabízí zajímavý vhled do života obou Formanů. Vstup je zdarma, otázky a rezervace míst je nejlépe směrovat na kontakt uvedený na facebookových stránkách Spolku.