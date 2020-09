KDY: 24. září | 19:00

KDE: Kralupy nad Vltavou,

KaSS Vltava

VSTUPNÉ: 130 Kč

Daniel by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost krutě zasaženou tragédií, která může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány.