Tip do 1. března: Originální umělec vystavuje magický ornamentalismus

Do 1. března v pondělí a ve středu od 8 do 17 mají příchozí do Státního oblastního archivu možnost zhlédnout výstavu mladého výtvarníka Jana Hachranta a jeho originální obrazy, kresby a grafiky.

Ve Státním okresním archivu v Mělníku otevřela v úterý 11. února vernisáž nevšední a zajímavou výstavu. | Foto: Deník / Marta Dušková