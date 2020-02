KDY: do 14. 3.

KDE: Městské muzeum, Kralupy nad Vltavou

Čtyřiašedesátiletý Martin Patřičný vystavuje sochy a obrazy ze dřeva, z nichž na většinu kousků si návštěvník bude moci na výstavě i sáhnout. Umělec žije a tvoří nedaleko Kralup nad Vltavou. Městské muzeum otevírá každé úterý, středu a pátek od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin, dále ve čtvrtek od 9 do 12 hodin a od 13 do 19 hodin. V sobotu lze muzeum navštívit od 13 do 17 hodin.