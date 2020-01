KDY: 11. ledna, 20:00

KDE: Kulturní dům, Vysoká Libeň

Mělnické Vtelno - Místní mateřská a základní škola ve spolupráci se školskou radou pořádá Dortový ples. Akce se uskuteční v sobotu 11. ledna. Účastníci se budou scházet na 20. hodinu do Kulturního domu v obecní části Vysoká Libeň. Vstup bude umožněn jen ve společenském oděvu. Bohatá tombola nabídne losování skutečně zajímavých cen: mnoho dortů různých velikostí, chutí a jiných dobrot… Ale půjde i o „serióznější“ výhry. Hlavními cenami totiž budou svářečský kurz v hodnotě 20 000 korun a kurz do autoškoly k získání řidičského oprávnění skupiny B v hodnotě 10 000 korun. Předprodej vstupenek na ples byl zahájen, lidé si pro „lupeny“ mohou chodit do MŠ a ZŠ Mělnické Vtelno. Jednotné vstupné činí sto padesát korun. Výtěžek z plesu bude použit pro potřeby místní mateřské a základní školy.