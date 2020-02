KDY: 11. 2., 18:00

KDE: Masarykův kulturní dům, Mělník

V doprovodném programu vystoupí mladá jazz-funky kapela MyBand z Trutnova. Výstava potrvá od 12. února do 27. března. Do fotografické soutěže její účastníci každoročně přihlašují snímky na téma jazz, blues, world music, a to každý pouze jeden jediný, s nímž buď uspějí, nebo ne… MKD je pro veřejnost otevřen ve všední dny od 13.00 do 18.00 a vždy hodinu před konanou kulturní akcí.