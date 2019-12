KDY: 12. 12., 9:30

KDE: malý sál Společenského domu, Neratovice

Neratovice - V Pohádkovém Betlémě vystupuje Tetka Liduška, která připravuje Vánoce podle staročeských zvyků. Do její chaloupky v Malém sále Společenského domu zabloudí popletený andílek: snaží se najít kouzelného vánočního kapříka. Čert kapříka ukradne a vrátí ho, jen když mu andílek splní tři přání. Tetka Liduška ale andílkovi bude pomáhat. Čert nevyhraje a ještě k tomu dostane v pekle pěkně za uši. Na představení se s dětmi bude stavět živý betlém a k tomu zpívat známé koledy. Představení je určeno pro děti od 3 do 10 let.