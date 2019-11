KDY: 14. 11., 10:00 - 12:00 a 13.30 - 18:00

KDE: Městské muzeum, Kralupy n. V.

V Městském muzeu se chystá promítání pro veřejnost. Ve čtvrtek mohou návštěvníci zhlédnout projekci dokumentárního filmu Jak nás viděl svět. Promítání je součástí doprovodného programu výstavy k výročí 30 let od něžné revoluce nazvané „17. 11. 1989 - 30 let svobody". Výstava měla trvat až do 16. listopadu, ale bude ukončena o dva dny dříve, tedy již 14. listopadu. Panely s fotografiemi budou posléze instalovány v kralupském Kulturním domě Vltava. Otevírací doba muzea je v úterý, středu a pátek 9 12 a 13 16 hodin, ve čtvrtek 9 12 a 13 19 hodin a o sobotách 13 17 hodin