KDY: 16. 1., 8:30 a 10:00

KDE: divadelní sál Masarykova domu, Mělník

ZA KOLIK: 70 korun

Mělník - Líný Honza se vydává do světa, aby se naučil hrát na nějaký hudební nástroj. Během své cesty vyzkouší mnoho nástrojů: flétnu, klarinet, housle, buben, banjo, klavír, a dokonce i saxofon, jenomže všechny jsou tak obtížné…! Naučí se nakonec Honza na něco hrát? Pozná, že bez práce nejsou koláče? A třeba ho to začne i bavit! Hudební pohádku se živou hudbou a s muzikanty, kteří zapojí všechny diváky do hry, uvede Filharmoniště ve čtvrtek v 16. ledna od 8.30 a 10 hodin v divadelním sále Masarykova kulturního domu. Pohádka má komorní provedení, počet diváků je omezen na 120 osob. Filharmoniště je projekt inspirovaný úspěšnými zahraničními projekty jako např. britským Bachtobaby nebo německým Babykonzert. Pořádá také „neklasické“ koncerty klasické hudby pro rodiče s nejmenšími dětmi tak, aby se děti k tomuto druhu hudby dostaly zcela nenáročnou formou v klidu s rodiči na dece si hrají za zvuků živých tónů například profesionálního smyčcového kvarteta.