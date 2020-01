KDY: 16. 1., 19:00

KDE: Společenský dům, Neratovice

ZA KOLIK: 420 korun

Neratovice - Můžem i s mužem je název divadelní představení, v němž hrají Kateřina „Kaira“ Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková a Dáša Zázvůrková. Autorské komediální představení, jehož podobnost se seriálem Sex ve městě, jak tvůrci díla s ironií předesílají, je čistě náhodná, pořádá Společenský dům ve spolupráci s VIP Art Company. Diváci se mají na co těšit: Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeninové párty? Po čem všichni touží…? No přece po lásce, po tom nádherném stavu, kdy milujete a jste milováni… A diváci zjistí i to, co všechno třeba ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí…