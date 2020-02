KDY: 26. 2., 18:00

KDE: Donnie Brasco, Mělník

Přijďte posedět u něčeho dobrého na zub i na zapití a zaposlouchat se do zvuků piana z rukou profesionálního hudebníka a výborného zpěváka, v rytmu New Orleans, které mají tu moc zapůsobit jako balzám na roztěkanou duši dnešního uspěchaného člověka. Hrát se bude až do 21 hodin.