KDY: 30. 11. - 1. 12., 15. 12. - 6. 1.

KDE: Velký Újezd, Mšeno

Velký Újezd - Výstavu betlémů pořádá muzeum Staré krásnosti od 30. listopadu do 1. prosince v čase 10 - 17 hodin, následně bude od 15. prosince výstava pokračovat ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou ve Mšeně, kde bude umístěna v evangelickém kostele až do Tří králů. Polovina výtěžku z druhého ročníku adventní výstavy betlémů bude věnována dětem s cukrovkou (konkrétně diabetem mellitem 1. typu). Staré krásnosti mají sbírku kočárků od konce 19. století do 80. let 20. století, dále vystavují hračky a panenky z dob, kdy jejich životnost nebyla 3 měsíce, ale často se dědily z generace na generaci