KDY: 7. 1. - 2. 2.

KDE: Regionální muzeum, Mělník

Mělník - Výstava cestopisných fotografií Kristiny Černé bude probíhat v kavárně Regionálního muzea od 7. ledna do 2. února. Fotky si lidé mohou prohlédnout vždy v otevírací době kavárny, tedy od úterý do pátku od 9 do 17 hodin a o víkendu od 9 do 12.30 a od 13 do 17 hodin.