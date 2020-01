KDY: 10., 12., 16. 1., různé časy

KDE: RC Chloumek, Mělník

Mělník - I v lednu tohoto nového roku se pořádají v Rodinném centru Chloumek taneční kurzy, ať už to jsou kurzy moderního tance pro mládež a pro dospělé, nebo kurzy klasických a latinskoamerických tanců. V pátek 10. ledna od 20 do 21:45 hodin proběhne lekce určená mírně pokročilým tanečním párům, v neděli 12. ledna od 19 do 20:45 hodin si mohou přijít zkusit zatančit začátečníci a konečně ve čtvrtek 16. ledna se na protažení na parketu mohou těšit i pokročilí, kterým bude velkorysý prostor v RC Chloumek patřit od 19:30 do 21:15 hodin.