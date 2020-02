KDY: do 1. 3.

KDE: Regionální muzeum, Mělník

Karla Kůlová pochází z Brandýsa, ale pobývá v Kostelci nad Labem. Specializuje se na olejomalby na plátně, na kresby uhlem a na akvarely. Jako motivy pro malbu ji nejvíce inspirují příroda, města a vesnice. V poslední době se zaměřuji i na figurální tématiku. Výtvarnice vystavovala v Kojeticích, na hradě Křivoklát i v Praze. V současnosti vystavuje také v neratovické galerii U koček. Kavárna je otevřená od úterý do pátku od 9.00 do 17.00 hodin, v sobotu a neděli od 9.00 do 12.30 a od 13.00 do 17.00 hodin.