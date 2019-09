Neoficiální závody pro malé i velké pejsky na Kynologickém cvičišti.

Agility | Foto: redakce

Na Chloumku se na Kynologickém cvičišti tuto neděli 29. září od 8.30 do 17 hodin pořádá neoficiální psí závod „agility“. Akce je určena pro pejsky, kteří se ještě nikdy opravdových závodů neúčastnili nebo závodí v kategorii A1. Na psí trať vyrazí pejskové v kategorii štěňátek (do 18 měsíců) a starších začátečníků, dále se psi budou rozdělovat do kategorií podle velikosti. Rozhodčí bude Nikol Horáková, která se sama věnuje psím závodům v elitní kategorii A3 a mezi jejíž aktivity patří také pořádání letních kempů agility v okolí Kokořínska pro dospělé, ale i děti v doprovodu dospělého.