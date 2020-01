KDY: 11. a 12. 1., různé časy

KDE: Zimní stadion, Mělník

Mělník - Nabídky veřejného bruslení jsou v plném proudu; a vyžití na nožích klouzajících po ledu si mohou všichni dopřát i na mělnickém zimním stadionu. Časy pro tento víkend jsou následující: v sobotu se bude bruslit od 9.45 do 11.45 hodin a od 13 do 14.30 hodin; v neděli bude stadion otevřen pro veřejnost od 10.15 do 11.45 a od 14.45 do 16.15 hodin. Prodejna s broušením a půjčovnou bruslí je otevřená každý všední den od 15 do 19 hodin, v sobotu od 9.15 do 17.30 a v neděli od 8.30 do 17.30 hodin. Na broušení bruslí je lépe přijít s předstihem nebo ve všední den.