KDY: 23. listopadu, 10:00

KDE: Chrám sv. Petra a Pavla, Mělník

Tuto sobotu Mělničtí zvoníci pořádají Zvonický běh na 37 metrů. Poběží se směrem vzhůru v chrámu sv. Petra a Pavla. Účastníci mohou příspěvkem v podobě startovného, v minimální výši 200 korun, podpořit obnovu a údržbu zvonů na Mělníku a okolí. Nultý ročník závodu se povedl, a tak nyní zvoníci vyhlašují ročník první. Start je omezen na jedno sto účastníků. Závod zvoníci rozdělili do tří věkových kategorií pro obě pohlaví. Startovné je určeno k zaplacení některých výdajů na závod, zbylý výtěžek půjde na opravu a údržbu zvonů. V současné chvíli je startovní pole již uzavřené, hlásit se do závodu je tak možné již jen v den startu, a to přímo na faře nejlépe do 10 hodin. Věkový limit pro účast v závodě je 18 let.