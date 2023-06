/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám desítky tipů na zajímavé víkendové akce na Mělnicku i na dalších místech ve středních Čechách. Na hrnčířské trhy, festival dechových kapel, pohádkové a myslivecké putování pro děti, ale také na balónové hemžení, závody dračích lodí, zámeckou slavnost růží nebo neskutečné zážitky pro oči i uši v bývalých hutích.

MĚLNICKO

Mělnický vrkoč



Kdy: pátek 9. června od 10.00, sobota 10. června od 8.00 a neděle 11. června od 11.00

Kde: Mělník

Za kolik: neuvedeno



V pátek dopolední koncert pro školy a podvečerní zahajovací koncert v kulturním domě, odpolední program pro děti a divadlo v přilehlém parku. V sobotu Svatoantonínský jarmark na náměstí Míru, krojovaný průvod městem, festivalový program na náměstí, večerní hraní a učení lidových tanců. V neděli folklorní matiné na radničním dvoře. Opět budou na místě i domácí Jarošovci.

Slavnost růží

Kdy: sobota 10. a neděle 11. června od 10.00

Kde: Veltrusy, zámek

Za kolik: neuvedeno

Soutěžní výstava růží se uskuteční v prostorách zámecké oranžerie, kde budou návštěvníci a odborná porota hlasovat o nejkrásnější květinu. Doprovodný program v podobě odborných přednášek v Rudolfově sále a u sušárny ovoce (Královna květin a její manýry, Chotkové v roli zahradníků) komentovaná prohlídka výstavy růží. Speciální hrané prohlídky Severozápadního křídla zámku. Zde nám průvodci v kostýmech odehrají příběh dvou hraběnek milujících květiny.

Koncert Mimofchodem



Kdy: sobota 10. června od 21.00

Kde: Mělník, Stará mydlárna

Za kolik: neuvedeno



Koncert kapely Mimofchodem z Českého Krumlova, která hraje bluesrockové skladby.

Taneční koncert

Kdy: sobota 10. června od 17.00

Kde: Kralupy nad Vltavou, kulturní dům

Za kolik: 90 korun

Taneční koncert, na kterém se představí děti, které tančí v tanečním a pohybovém studiu pod vedením Zuzany Štarkové a hosté z místní základní umělecké školy a z pražské taneční konzervatoře.

RAKOVNICKO

Knižní radosti



Kdy: pátek 9. a sobota 10. června od 9.00

Kde: Rakovník, Dům osvěty

Za kolik: neuvedeno



Prodejní veletrh knih s bohatým programem, pohádky, divadlo, besedy s autory, workshopy, autorská čtení.

Zahrada duše umění



Kdy: sobota 10. a neděle 11. června od 10.00

Kde: Ruda u Rakovníka, mlýn

Za kolik: zdarma

Sedmý ročník prodejní výstavy výtvarníků Rakovnicka, tentokrát v areálu mlýna v Rudě, v bezbariérové zahradě. Nebude chybět ani doprovodný program a možnost parkování. Psi pouze na vodítku.

BEROUNSKO

Hrnčířské trhy



Kdy: sobota 10. června od 8.00 a neděle 11. června od 9.00

Kde: Beroun

Za kolik: neuvedeno



Druhý letošní víkend Hrnčířských trhů v Berouně. Keramika a porcelán v mnoha stáncích, letošní ročník navíc ve znamení řemesla dřevořezba, hudba, občerstvení. Mimořádné parkoviště na louce na Závodí u řeky zdarma.

Tradiční staročeské máje

Kdy: sobota 10. června od 14.00

Kde: Králův Dvůr, Popovice

Za kolik: neuvedeno

Dvě hodiny po poledni začátek průvodu na dětském hřišti v Popovicích, v 19.00 následuje staročeská beseda a od 20.00 májová zábava.

BENEŠOVSKO

Slavnost Božího těla na Konopišti



Kdy: neděle 11. června od 15.00

Kde: Konopiště, zámek

Za kolik: neuvedeno



Akce, která má tradici z dob arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, bude zahájena na jižní terase zámku bohoslužbou. Průvod pak bude pokračovat parkem ke kapličkám u Křížové cesty a u zámku na východní terase bude ukončen. Slavnost celebrují emeritní opat Michael Pojezdný a farář Marcel Timko.

Výstava Vladimíra Cidlinského

Kdy: do 11. června

Kde: Benešov, muzeum umění a designu

Za kolik: 60 korun/základní

Tento víkend je posledním, kdy je možné v Šímově síni zhlédnout výstavu Vladimíra Cidlinského. Ta představuje tvorbu tohoto benešovského rodáka neje prostřednictvím prací zachycujících krajinu, město a blízké vesnice, ale i dobové materiály.

BOLESLAVSKO

Boleslavský Food Festival



Kdy: sobota 10. června

Kde: Mladá Boleslav, městský stadion

Za kolik: neuvedeno



Stylové food trucky, domácí i mezinárodní kuchyně, lokální restaurace. Nebudou chybět rovněž soutěže a program pro děti.

Bělské balónové hemžení

Kdy: od čtvrtka 8. do neděle 11. června

Kde: Bělá pod Bezdězem

Za kolik: zdarma

Nad Bělou pod Bezdězem se budou vznášet horkovzdušné balóny. Na čtvrtek od 19 hodin a pátek od 5.30 hodin jsou v plánu volné lety balónů. V pátek od 19 hodin na hřišti U háječku přijde na řadu první soutěžní let. Hlavní program je připraven na sobotu: program na náměstí, druhý soutěžení let i velké ohnivá show. V neděli dojde na ranní volný let. Letošní ročník akce je navíc spojen se setkáním zástupci měst a obcí, které mají ve svém názvu slovo Bělá.

KLADENSKO

Lunchmeat x Bukolika: Till The Last



Kdy: pátek 9. června od 20.00

Kde: Kladno, areál bývalé Poldi

Za kolik: 490 korun



Lunchmeat se potřetí vrací do postindustriálního areálu bývalé Poldi Kladno, tentokrát chystá audiovizuální událost společně s kolektivem Bukolika. Na dvou scénách se představí 13 hudebníků, video projekce a světelný design doprovázející většinu hudebních vystoupení obstará umělecký kolektiv sdružený pod Lunchmeat studiem. Možnost nahlédnout do běžně nepřístupných prostor opuštěné nitridační haly.

Den dětí s myslivostí

Kdy: sobota 10. června od 10.00

Kde: Kladno, Čabárna

Za kolik: neuvedeno

Herní stanoviště v okolí ekologického centra na Čabárně, například střelba ze vzduchovky a z luku, dále sokolnické ukázky nebo ukázky práce se psy. Během akce možnost opéct si špekáčky, které zajistí pořadatel.

KOLÍNSKO

Kmochova 50



Kdy: sobota 10. června, prezentace od 6.00 hodin

Kde: Kolín, sokolovna

Za kolik: neuvedeno



TJ Sokol Kolín pořádá tradiční turistickou a cyklistickou akci Kmochova 50. Je možné si vybrat z několika turistických nebo cyklistických tras. Přesný popis tras a mapu obdrží každý účastník u prezence v kolínské sokolovně, která probíhá až do 10.00 hodin.

Kmochův Kolín

Kdy: pátek 9. až neděle 11. května

Kde: Kolín

Za kolik: neuvedeno

58. ročník festivalu Kmochův Kolín, pořádaný na počest skladatele a kapelníka Františka Kmocha narozeného v Zásmukách u Kolína. Několikadenní program přinese koncerty dechových orchestrů, vystoupení mažoretek, tradiční průvod městem, ale také koncerty známých interpretů, jako je Richard Müller, Čechomor nebo Monstrkoncert s hosty Annou Julií Slováčkovou a Felixem Slováčkem ml.

KUTNOHORSKO

Víkend otevřených zahrad na Kačině a Makačíno



Kdy: sobota 10. a neděle 11. června

Kde: Svatý Mikuláš, zámek Kačina

Za kolik: neuvedeno



Víkend otevřených zahrad, akce bude stejně jako v loňském roce spojena s festivalem zámeckého divadla pro malé i velké diváky, Makačíno. Návštěvníci areálu budou moci spojit kulturní zážitek s komentovanými procházkami kačinským parkem a okolím a přednáškami odborníků.

Literární večer věnovaný polské opoziční literatuře 80. let

Kdy: sobota 10. června od 16.00

Kde: Kutná Hora, GASK

Vstupné: 80 korun

Literární večer věnovaný polské opoziční literatuře 80. let a prezentaci českého vydání básnické sbírky Jana Polkowského Hlasy (Głosy), básnické reflexe krvavého potlačení stávek v Gdaňsku a Gdyni v roce 1970. Vedle autora se besedy zúčastní literární historik a ředitel Institutu literatury Józef Maria Ruszar a překladatelka Lucie Szymanowská.

NYMBURSKO

Zkrátka animace



Kdy: sobota 10. června od 14.00

Kde: Nymburk, kino Sokol

Za kolik: neuvedeno



Pátý ročník festivalu animovaných filmů Zkrátka animace. Odpolední pásmo bude pro pro děti, večerní projekce pro starší diváky. Součástí festivalu jsou workshopy a další doprovodné akce.

Dragonfest Nymburk

Kdy: pátek 9. a sobota 10. června

Kde: Nymburk, přístaviště pod hradbami

Za kolik: vstup volný

Devatenáctý ročník kultovních závodů malých i velkých dračích lodí na labi. Diváci se mohou těšit na sprinty na délku nymburského přístaviště, tedy 158,32 metru. Dále bude připravena i dlouhá trať na 850 metrů. V sobotu zahraje kapela Stíny.

PŘÍBRAMSKO

Festival Alkafest



Kdy: sobota 10. června od 10.00

Kde: Příbram, Nový rybník

Za kolik: zdarma



Hudební program - Ladies & Gentlemen, písničkář Jiří Smrž s kytaristou Jiřím Kovářem, Bára Hrzánová & Condurango, šansoniérka Naďa Válová s kapelou, která pro festival, připravila i program s klienty Alky. Zdravotní klauni z Cirkusu Paciento, stánky a prezentace terapií, pomůcek, odborné poradenství Alky i dalších organizací, které se věnují potřebám lidí s postižením. Soutěže o ceny, tvorba společné mandaly Jsem součástí celku, program pro děti.

Vracíme vlaky na trať

Kdy: sobota 10. června od 9.00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, vlakové nádraží

Za kolik: v historickém vlaku zvláštní tarif, v Regionově tarif ČD a PID, autobus Robur zdarma

Akce nazvaná Vracíme vlaky na trať se zahájením letní osobní dopravy na trati č. 204 a připomenutí124. výročí místní dráhy. Jízdy zvláštního vlaku M131.1228 z roku 1950 s pamětními lepenkovými jízdenkami, jízdy do centra města autobusem Robur, jízdy historickou drezínou, prohlídky motorové jednotky řady 814 Regionova, vystoupení skupiny Robert Jíša Band, výstava o historii a současnosti místní dráhy, výstava historické silniční a vojenské techniky a mnoho dalšího.