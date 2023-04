Víte už, jak strávíte víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám pár tipů na zajímavé víkendové akce na Mělnicku i na dalších místech ve středních Čechách a v Praze. Na koncerty, trhy a jarmarky, procházky, pochody i závody, setkání s pohádkami nebo poslední bály sezony, ale také na festival piva, velkou výstavu koček a food festivaly plné dobrot.

Začíná sezona turistických pochodů. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/Michaela Martínková

MĚLNICKO

Loutková pohádka Až opadá listí z dubu potěší děti

Kdy: sobota 1. dubna od 14.00

Kde: restaurace Pobuda, Kokořín

Muzeum Staré krásnosti pořádá v sobotu 1. dubna od 14 hodin loutkové představení Až opadá listí z dubu. Hrají Loutky starý Kotoučový z muzea Staré krásnosti. Představení se koná v restauraci Pobuda v Kokoříně.

OffBeat Orchestra nabídne aprílový koncert



Kdy: sobota 1. dubna od 19.00

Kde: Mělnické kulturní centrum, Mělník

Za kolik: 200 korun



Mělnická kapela OffBeat Orchestra je dovádivý big band, jehož muzika je inspirována všemi žánry, především funky a taneční hudbou s přesahem do swingu a jazzu. Zazní léty prověřené pecky i novinky v repertoáru, které kapela přes zimu pro své fanoušky nachystala.

Turisté se vydají Do Okoře bez oře

Kdy: sobota 1. dubna od 6.1

Kde: Městský úřad, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 20 korun

52. ročník turistického pochodu Do Okoře bez oře. Startovat se bude od kralupské radnice, účastníci si budou moci vybrat jednu z tras v rozmezí od 14 do 50 kilometrů. Připravena bude také cesta pro cyklisty nebo běžce. Kdo by si nevěřil na 14 kilometrů, může vyrazit od nádraží v Zákolanech, odtud ho čeká jen 7 kilometrů. Cílem je louka pod hradem Okoř.

BEROUNSKO

Jiří Macháček a MIG 21 to rozjedou v Hořovicích



Kdy: sobota 1. dubna od 20.00

Kde: Společenský dům, Hořovice

Za kolik: 500 korun



Fanouškové si budou moci s Jiřím Macháčkem a jeho kapelou MIG 21 zazpívat oblíbené hity, jako jsou například Vlajky vlají, Malotraktorem nebo Chci ti říct. Sál bude itevřen už hodinu před koncertem.

Na trhy na Koledník jezdí zdarma autobus

Kdy: sobota 1. dubna od 10.00

Kde: Koledník, Tetín

Za kolik: zdarma

Farmářské trhy, tentokrát s velikonoční tematikou. Pestrá nabídka regionálních výrobků, program slibuje také živou muziku, zábavu pro děti nebo tombolu. V den konání trhů bude zdarma jezdit autobusová doprava na trase Tetín – Beroun – Jarov – Koledník a zpět. Trhy končí v 15.00 hodin.

KLADENSKO

Zámek vítá jaro jarmarkem a pomlázkami



Kdy: sobota 1. dubna od 13.00

Kde: Kladenský zámek, zámecká zahrada, Kladno

Za kolik: neuvedeno



Vítání jara. Jarní jarmark, ukázky řemesel, setkání s jarní přírodou, pomlázkami, beránky, bochánky, pestrými stužkami a zdobenými vajíčky. Soutěže, tvořivé dílny i zahradničení.

Turisty čeká Memoriál jezevčice Řanky

Kdy: sobota 1. dubna 9.00

Kde: sraz u Infocentra Pod Velvarskou branou, Slaný

Za kolik: 60 korun + kočičí konzerva

Šestnáctý ročník Slánského pochodu s pejsky: Memoriálu jezevčice Řanky. Trasy jsou dlouhé 6 nebo 15 kilometrů. „Vítáni jsou všichni turisté: bez pejsků i s pejsky živými, plyšovými nebo třeba čokoládovými. Ke startovnému patří i konzerva pro kočičí útulek Srdcem pro kočky Vrbičany.

PŘÍBRAMSKO

Příbramská turistická sezona začíná



Kdy: sobota 1. dubna od 8.00

Kde: Příbram

Za kolik: zdarma



Slavnostní zahájení turistické sezóny v Příbrami nabídne několik zajímavých akcí. Od 8 do 12 hodin se na Dvořákově nábřeží konají farmářské trhy, kde si zájemci budou moci vyzkoušet pletení pomlázek i malování kraslic. Od 9 do 17 hodin probíhá speciální program v informačním centru a ve stejné době lze navštívit svatohorské muzeum s padesátiprocentní slevou. Velikonoce v hornickém domku budou přístupné od 10 do 17 hodin, tam budou připraveny ukázky rukodělných prací spojených s oslavou Velikonoc v Hornickém muzeu Příbram. V průběhu dne se uskuteční také komentované procházky městem.

Vychutnejte si hudbu Jaroslava Hutky

Kdy: pátek 31. března od 19.30

Kde: Pojistka Club, Příbram

Za kolik: 200 korun

Koncert oblíbeného folkového hudebníka, skladatele a písničkáře Jaroslava Hutky.

RAKOVNICKO

Rakovničané si zatančí na městském plese



Kdy: sobota 1. dubna od 20.00

Kde: Kulturní centrum, Rakovník

Za kolik: neuvedeno



Reprezentační ples města Rakovníka, hraje Moon Dance Orchestra Martina Kumžáka a sólisté Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kollár a Michal Cerman. Kromě toho vystoupí i Cimbálová muzika Saši Vrábela, Brass Band, Václav Tobrman, Honza Roušar nebo DJ Honza Ladra.

Den Země oslaví procházkou

Kdy: sobota 1. dubna od 9.00

Kde: u pošty, Nové Strašecí

Za kolik: zdarma

Honební společenstvo Nové Strašecí, junácké středisko Mušketýři Nové Strašecí a děti ze Základní školy Nové Strašecí pořádají tradiční procházku spojenou s úklidem. S sebou pracovní rukavice, pytle budou na místě k dispozici. V případě nepřízně počasí bude akce přeložena na neděli.

BENEŠOVSKO

Noc v Benešově bude patřit drakům



Kdy: pátek 31. března od 18.00

Kde: Městská knihovna, Benešov

Za kolik: neuvedeno



Noc s Andersenem aneb Noc draků zde začíná v pátek vpodvečer a končí v sobotu v 8.30 hodin. „Užijeme si spolu čtení krásných příběhů, dobrodružnou cestu za potravou, výtvarnou dílnu. Budeme hledat překvapení a nakonec samozřejmě strávíme skvělou noc v knihovně,“ láká knihovna.

Děti pobaví Štístko a Poupěnka

Kdy: pátek 31. března od 17.00

Kde: Kulturní dům Karlov, Benešov

Za kolik: 300 korun

Štístko a Poupěnka přiveze sem svůj pohádkový program nazvaný Bylo nebylo. „Oprášíme osvědčené hity jako Letí letí, Jojojo nenene, Bláznivý den, Elo elo veselo, Vodník Brekeke a Kamarádi,“ slibují v programu Štístko a Poupěnka. Představení je doporučeno pro děti od dvou let.

BOLESLAVSKO

Poslechněte si ZakázanÝovoce, Totáče a Wotazník



Kdy: sobota 1. dubna od 19.00

Kde: Dům kultury, Mladá Boleslav

Za kolik: 300 korun



V rámci koncertní šňůry Crazy World Tour 2023 dorazí do Mladé Boleslavi trojice oblíbených skupin. Energické bicí, řízné a melodické kytary, valící se basa a chytlavé melodie, to je kapela ZakázanÝovoce, kterou na pódiu doplní slánská punk-rocková parta Totální nasazení a svou porci hudby dodá i domácí Wotazník, který vyhrál soutěž Skutečná Liga Středočeského kraje 2021.

Junioři a dorostenci ukážou své svaly

Kdy: neděle 2. dubna od 11.00

Kde: Dům kultury, Mladá Boleslav

Za kolik: 300 korun

České mistrovství dorostu a juniorů, kteří budou závodit v kulturistice physique, bodyfitness a bikini fitness. Semifinále těchto soutěží je na programu od 11 hodin, od 15 hodin pak budou moci diváci sledovat finálové klání těch nejlepších.

KOLÍNSKO

Kolín si podmaní chutě street foodu



Kdy: sobota 1. dubna 10.00

Kde: Karlovo náměstí, Kolín

Za kolik: zdarma



Jarní Street Food Festival Kolín. „Přijďte zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky,“ lákají pořadatelé. Na místě se představí lokální minipivovary, v nabídce je i dobrá káva. Atmosféru dokreslí svou hudbou Yannick Tevi ze skupiny Vanua 2.

Lipanskou stezku čeká už 56. ročník

Kdy: neděle 2. dubna od 11.00

Kde: Sokolák, Sportovní hala, Kouřim

Za kolik: 300 korun (běžci), zdarma (fanoušci)

Běžecký závod Lipanská stezka. Kromě hlavního závodu k lipanského mohyle, v rámci kterého musí běžci zdolat 12 kilometrů a 167 metrů převýšení, bude připravena také 5,6 kilometru dlouhá trať pro staré Kouřimi. Tratě pro děti od 60 do 600 metrů. Dětské závody startují už v 9.00 hodin.

KUTNOHORSKO

Křesetice roztancuje Fanánek a jeho Tři sestry



Kdy: pátek 31. března od 20.00

Kde: sokolovna, Křesetice

Za kolik: 590 korun



Koncert oblíbené punkové skupiny Tři sestry. Parta kolem textaře a frontmana Lou Fanánka Hagena slibuje legendární pokleslou hudebně-alkoholickou show nanejvýš středoevropské úrovně. Jako předkapela vystoupí rocková skupina Synové výčepu.

V Kutné Hoře slavnostně otevřou věž

Kdy: sobota 1. dubna od 14.00

Kde: jižní věž jezuitské koleje, Kutná Hora

Za kolik: zdarma

Od 1. dubna do 30. září otevře GASK pro veřejnost jižní věž jezuitské koleje s úchvatným výhledem na město. Návštěvníci si také budou moci zblízka prohlédnout svatobarborské zvony, které se po téměř ročním pobytu v restaurátorské dílně v holandském Astenu vrátily zpět do jezuitské koleje na podzim loňského roku. Během sobotního slavnostního otevření bude promítnut dokument Svatobarborští zvoníci, na který naváže komentovaná prohlídka jižní věže.

NYMBURSKO

Mladí boxeři se utkají v Poděbradech



Kdy: pátek 31. března až neděle 2. dubna

Kde: Městská sportovní hala, Poděbrady

Za kolik: 100 korun (pátek a sobota) a 250 (neděle)



Fosfa mistrovství ČR boxu kadetů a kadetek. Divákům se představí mladí boxeři a boxerky narozeni v letech 2007 a 2008. V pátek od 15 hodin jsou na programu vyřazovací boje, v sobotu pak budou taktéž od 15 hodin k vidění semifinálové zápasy. Vyvrcholení akce je v neděli od 10 hodin.

Country bál má premiéru

Kdy: pátek 31. března od 20.00

Kde: Obecní dům, Nymburk

Za kolik: 300 korun

První nymburský country bál, k tanci a poslechu bude hrát kapela Vrzavá Suzy. Bohatá tombola, country tance a další zábava.

PRAHA

Užijte si pražský festival piva



Kdy: 31. března a 1. dubna od 12.00

Kde: Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

Za kolik: Jednodenní vstup 200, dvoudenní 300 korun (zahrnuje degustační skleničku a katalog)



Festivalu se bude účastnit zhruba padesát pivovarů, důraz je tentokrát kladen i na zahraniční hosty. Přijedou zástupci z 25 pivovarů z Evropy a USA, celkem ze sedmnácti zemí. Nabídnou více než 200 druhů točených piv, bohatý je i sortiment piva v lahvích a plechovkách. Součástí festivalu budou workshopy, přednášky a degustace, s účastí sládků ze zahraničí i těch domácích. Připravena je pestrá gastro sekce.

Výstava: Kočky Praha 2023

Kdy: 1. a 2. dubna od 9.30

Kde: Top Hotel, Blažimská Praha 4

Za kolik: dospělí 180 korun

Propagační výstava koček a chovatelských stanic, 150 koček 30 různých plemen z celého světa. Doprovodný program pro děti a mladé chovatele a malování na obličej. Mezinárodní posuzovatelé jednotlivých plemen a poradci chovu budou odpovídat zájemcům na dotazy. Součástí výstavy bude také samostatná expozice útulkových koček, které si budete moci v případě zájmu a splnění podmínek útulků hned odnést domů. Po oba dny odborné přednášky na chovatelská a veterinární témata.

Velikonoce ve Ctěnicích nabídnou i dílny



Kdy: 2. dubna od 10.00

Kde: Zámecký areál Ctěnice, Praha 9

Za kolik: zdarma



Tradiční velikonoční dílny v zámeckém areálu pro celou rodinu. Velikonoční řemeslné dílny nabídnou návštěvníkům možnost poznat a vyzkoušet si zdobení kraslic různými technikami, včetně drátování, patchworkových či hanáckých kraslic, samozřejmě také pletení pomlázek z proutí a košíkářství.

Karlín hostí Foodtruck festival

Kdy: 2. dubna od 10.00

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Za kolik: zdarma

Skvělá nabídka jídel a pití od těch nejlepších gastronomických profesionálů. Mexicali Taco truck, Mácova kára, Take Eat EZ, Nabu sandwich, WoW bar nebo třeba MATE´S Pizza truck. To je jen malá ochutnávka toho, na to se můžete těšit. Od 13 hodin živé vystoupení kapely Circus Brothers, po celý den hraje DJ Hlava. Děti si užijí zábavu na trampolínách a nebudou chybět ani kreativní dílny.