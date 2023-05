/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám pár tipů na zajímavé víkendové akce na Mělnicku i na dalších místech ve středních Čechách. Třeba na hrnčířské trhy, středověkou bitvu, srazy veteránů, koncerty, ale i na přehlídky parních lokomotiv a dobových kočárků nebo chřestové a křenové slavnosti.

Hrnčířské trhy v Berouně. | Foto: Deník/Pavel Paluska

Mělnicko

Chřestové a křenové slavnosti



Kdy: sobota 13. a neděle 14. května od 9.00

Kde: Hostín u Vojkovic

Za kolik: neuvedeno



Český chřest a mělnický křen, prodej i dalšího farmářského sortimentu nebo chřestového piva, přednášky, kuchařské show, ukázky pěstování, živá hudba, dětský program a miniškolička vaření, v sobotu soutěž Chřestožrout roku, v neděli Křenostrouhač roku.

Kurz vitrážové techniky Tiffany

Kdy: neděle 14. května od 13.00

Kde: Mělník, Masarykův kulturní dům

Za kolik: 1650 korun

Technika se podobá klasické vitráži, místo olověného profilu se používá samolepící měděná fólie a malé kousky barevného skla se spojují roztaveným cínem. V šestihodinovém kurzu zvládnou dospělí a děti od 14 let věku základy této sklářské techniky. Vyrobí si originální dekorace.

Veterány na zámku



Kdy: sobota 13. května od 8.00

Kde: Nelahozeves, zámek

Za kolik: neuvedeno



Setkání historických automobilů, motocyklů, bicyklů, na místě bude i vojenská a hasičská technika. Živá hudba, dobová řemesla, malování na keramiku a swingová muzika. Od 11.00 hodin dvouhodinové závody šlapacích autíček pro nejmladší návštěvníky, finále od 14.15 hodin, od 12.00 komentovaná přehlídka dobových kočárků a kostýmů, mezi patnáctou a šestnáctou hodinou komentovaný odjezd účastníků startovací branou.

Velká oslava se Štístkem a Poupěnkou

Kdy: neděle 14. května od 15.00

Kde: Mělník, Masarykův kulturní dům

Za kolik: 315 korun

Nedělní představení pro děti Velká oslava, spousta písniček a tance se Štístkem a Poupěnkou. Vhodné pro malé diváky od dvou let věku.

Rodinná neděle na zámku



Kdy: neděle 14. května

Kde: Veltrusy, zámek

Za kolik: podle výběru prohlídky



Speciálně upravené prohlídky pro děti od čtyř let věku v severozápadním křídle zámku (vstupné 100 korun, délka 45 minut), komentované prohlídky zámeckého laboratoria pro děti od šesti let (12O korun/dospělí, 40 korun/děti, při koupi vstupenky na zámecké okruhy zdarma), prohlídky v hlavní budově zámku, dva možné okruhy (200, 180 korun/dospělí, 60, 50 korun/děti).

Berounsko

Jarní hrnčířské trhy



Kdy: sobota 13. a neděle 14. května od 8.00

Kde: Beroun, Husovo náměstí

Za kolik: neuvedeno



Tradiční jarní hrnčířské a řemeslné trhy se opět konají ve dvou termínech, o druhém květnovém víkendu, poté 10. a 11. června. Nabídka bude pokaždé jiná, opět bude převládat keramika a porcelán, ale oba víkendy budou ve znamení stejného řemesla – dřevořezby. Představí se i další řemeslníci, kterých bude na místě dvě stě. Doprovodný program, kde vystoupí například Třehusk, Špalíček nebo Napořád.

Zdroj: Youtube

Berounský koláčKdy: sobota 13. května od 9.00

Kde: Beroun, náměstí Joachima Barranda

Za kolik:neuvedeno

Přehlídka folklórních souborů z různých koutů Česka a soutěž o nejlepší koláč, vítězka získá uzenou kýtu od řeznického mistra Kamila Alferyho. Vyhodnocení koláčového klání ve 14.00 hodin.

Kladensko

Den pro duši



Kdy: sobota 13. května od 13.00

Kde: Kladno, zahrada zámku

Za kolik: vstup zdarma, lekce jógy 200 korun



Relaxační odpoledne a dobročinná lekci jógy se studiem Mandala, výtěžek podpoří domácí Hospic svaté Hedviky. Doprovodný program pro děti i dospělé – hra na tibetské mísy a šamanské bubny, malování na obličej, společná tvorba přírodní mandaly, konverzační karetní hra Řekni mi na téma posledních přání.

Soutěžní taneční přehlídka Orient dance

Kdy: sobota 13. května

Kde: Slaný, Grand

Za kolik: vstupné 50 korun, startovné 90 korun

Pátý ročník soutěžní taneční přehlídky orientálních tanců, letošní novinkou je rozšíření o kategorie mažoretek a twirlingu.

Příbramsko

Full gas – drift show a tunning



Kdy: sobota 13. května od 8.00

Kde: Příbram, letiště

Za kolik: 250 korun, děti do 120 cm zdarma



Bohatý program - výstava veteránů, tuningových vozidel a drift show, soutěže o hodnotné ceny, rozhovory, DJ a spousta dalšího. Parkování k dispozici zdarma.

Zamilovaný Novák

Kdy: sobota 13. května od 10.00

Kde: Příbram, Nový rybník

Za kolik: 50 korun, k degustaci 250 korun za vratný festivalový pohár

Festival vín s degustací do originálních festivalových pohárků doplněný o bohatý doprovodný program, spousta dobrot, debaty s vinaři, barmanská show, barmanská škola, pěvecký sbor HasArt, Big“O“Band.

Zdroj: Youtube

Rakovnicko

Parní víkend v železničním muzeu



Kdy: sobota 13. a neděle 14. května od 9.30

Kde: Lužná, železniční muzeum

Za kolik: jízdenka Praha-Lužná 250 korun/plné, 200 korun snížené



Parní lokomotivy v plné kráse se návštěvníkům představí na točně vždy v 11.15 a ve 14.15 hodin. Na muzejní úzkorozchodné dráze pojedou motorové vlaky. Po oba dny pojede z Prahy hlavního nádraží do Lužné parní vlak v čele s lokomotivou 475.111.

Zlatá srnčí trofej

Kdy: sobota 13, května od 9.00

Kde: Čistá, areál bývalé cihelny

Za kolik: neuvedeno

Okresní kolo soutěže pro děti, 46, ročník. Myslivecká stezka, test a soutěž ve střelbě ze vzduchovky, pouťová střelnice o drobné ceny, psí spřežení, představení plemene sibiřský husky, vyprávění o mushingu, docení a mazlení se psy, vábení zvěře, myslivecké troubení, výstava trofejí zvěře. Účastnit se mohou nejen členové mysliveckých kroužků, ale všechny děti se zájmem o přírodu. Táborák s opékáním špekáčků, které děti dostanou na místě.

Benešovsko

Benešovské trhy



Kdy: sobota 13. května od 9.00

Kde: Benešov, Masarykovo náměstí

Za kolik: zdarma



Tradiční Benešovský trh se uskuteční na centrálním Masarykově náměstí. Další trhy budou pokračovat jednou měsíčně tamtéž až do 3. prosince.

Pohádka o Gulliverovi



Kdy: neděle 14. května od 15.00

Kde: Bystřice, Dům U Jelena, Ješutovo náměstí

Za kolik: 70 korun

Pohádka o Gulliverovi v podání Loutkového souboru Bystřice. Známý příběh cestovatele a lodního lékaře odehrají místní loutkoherci s klasickými marionetami v domě U Jelena na Ješutově náměstí, kde si můžete prohlédnout také výstavu loutek na dlouhých nitích.

Boleslavsko

Tři sestry Letní open air tour



Kdy: sobota 13. května od 19.30

Kde: Mnichovo Hradiště, Vostrov - Open Air Club

Za kolik: 590 - 650 korun



Tři sestry si připravily tradiční tour tour pod širým nebem a na místech, kde to mají rády a 13. května se představí posluchačům na open air koncertu v Mnichově Hradišti. Tři sestry jsou česká hudební skupina hrající původně punk. Později inklinovala k různým stylům hudby přes rock, punk rock, občas i metal až po hardcore. Textařem, hlavním zpěvákem a nejznámější osobností kapely je Lou Fanánek Hagen.

Zdroj: Youtube

Mladoboleslavská veteránská jízda



Kdy: sobota 13. května 10. - 16.00

Kde: Dobrovice, Palackého náměstí, parkoviště Dobrovických muzeí

Za kolik: zdarma

V sobotu 13. května proběhnou na nádvoří Dobrovických muzeí hned dvě akce naráz – II. Mladoboleslavská veteránská jízda a sraz vozů Mini s názvem "Mini cukrovinky". Mladoboleslavská veteránská jízda je 2. ročník setkání Klubu historických vozidel, kde posádky poměří své síly v automobilové orientačně dovednostní soutěži. Všechny posádky se budou pohybovat na nádvoří Dobrovických muzeí mezi 10. a 12. hodinou. Vozy Mini budou k vidění po celý den od 10. do 16. hodiny.

Kolínsko

Historická bitva v Kolíně



Kdy: sobota 13. května od 11.00

Kde: Kolín, areál jízdárny za nemocnicí, Karlovo náměstí

Za kolik:150 korn/dospělí, 80 korun/děti do 15 let, děti do 6 let a ZTP zdarma



Skupina historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína vás srdečně zve na 27. ročník historické bitvy, která se odehraje 13. května 2023 na kolínské jízdárně. Scénář bitvy se drží tradičního konceptu několika bitevních ukázek. Rekonstrukce připomene bitvu u Grunwaldu roku 1410. Akce se koná v areálu jízdárny za kolínskou nemocnicí. V 11 hodin se otevře dobové tržiště a vyrazí průvod všech účinkujících na Karlovo náměstí, kde proběhne ukázka šermířského umění. Rekonstrukce bitvy začne tradičně v 15 hodin.

Zdroj: Youtube

Sraz Mustang riders



Kdy: sobota 13. května od 12.00

Kde: Kolín, Karlovo náměstí

Za kolik: zdarma

3. ročník výstavy Mustangů členů Mustang Riders Clubu. Vjezd pouze pro členy Mustang Riders Club. Podívat se může přijít každý, všichni jsou vítáni. Od 14.00 do 16.00 bude znít z showtrucku rock'n'roll v podání kapely George and Boogie Allstars, akci moderuje Standa Rubáš z Rádia Beat. Pro zpestření akce dorazí na náměstí i několik desítek motorkářů se stroji Harley-Davidson.

Kutnohorsko

Noc v chotkovské knihovně zámku Kačina



Kdy: sobota 13. května 18.00 - 20.00

Kde: zámek Kačina, Svatý Mikuláš u Kutné Hory, Muzeum českého venkova,

Za kolik: 150 Kkorun



Pilotní ročník Noci v chotkovské knihovně na zámku Kačina přiblíží nejhonosnější část zámku formou rozšířené prohlídky obohacené o hudební vystoupení a především o umělecký přednes vybraných úryvků z deníku hraběnky Marie Sidonie Chotkové v podání herečky Lucie Trmíkové. Návštěvníci budou moci nahlédnout i do běžně nepřístupných prostor, například bytu knihovníka. Ve studovně bude k vidění výstavka vzácných knih, program doplní hudební intermezza. Více informací na webu nzm.cz.

Strongman - úvodní závod České profesionální strongman ligy



Kdy: sobota 13. května od 10.00

Kde: Čáslav, náměstí Jana Žižky

Za kolik: zdarma

Na čáslavském náměstí Jana Žižky vás čeká spektakulární podívaná, zápolení siláků v úvodním závodu České profesionální strongman ligy. Na programu budou následující disciplíny: Pneu 450 - 3+3 otočení, tři klády - 120, 140 a 160 kg, nesení kufrů o váze 135 kg na maximální vzdálenost, přehazování atlasu 140 nebo 170 kg, zdvíhání pivních sudů na plošinu a cardeadlift. Něco takového určitě stojí za výlet.

Nymbursko

Zahájení 115. lázeňské sezóny



Kdy: 13. května od 13.00 a 14. května od 11.15

Kde: Poděbrady, lázeňská kolonáda

Za kolik: zdarma



Slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Poděbradech spojené se slavnostním průvodem s trubači a kolonádními koncerty. Součástí akce bude i stánkový prodej, a to už od 10.00. V neděli po mši svaté v 11.15 proběhne slavnostní žehnání pramenům u Eliščina pramene na Kolonádě. Zažijte nejen relax při procedurách, ale také program na lázeňské kolonádě v Poděbradech.

Street Food Festival Nymburk



Kdy: sobota 13. května od 10.00

Kde: Nymburk, Nymburská špička

Za kolik: zdarma

Přijďte ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva. Na to všechno se můžete těšit v sobotu na Nymburské Špičce. Zahraje a zazpívá Yannick Tevi ze skupiny Vanua.