Posvícenské posezení

KDY: 19. října od 16 hodin

KDE: sokolovna, Cítov

ZA KOLIK: vstupné 80 Kč

Posvícenské posezení se bude odehrávat v místní sokolovně. V 16.30 hodin začíná tematická přednáška s kronikářem Čečelic panem Jaroslavem Jarošem. Od 17.30 hodin bude probíhat řízená ochutnávka vín se sommelierem Martínkem. Poté se nástrojů chopí skupina Vitamín a od 19.00 hodin bude hrát k tanci i poslechu. Účastníci se mohou těšit na bohaté rautové občerstvení.

Výšlap kolem Labe à la nordic walking

KDY: 20. října od 9.30 do 15 hodin

KDE: Mělník a okolí

ZA KOLIK: 140 Kč, senioři 80 Kč

Výlet s holemi na nordic walking s certifikovanou instruktorkou Kristinou Schejbalovou. Sraz je na náměstí Míru u kašny mezi půl desátou a desátou. Trasa povede přes vinice, soutok až ke krčmě u přívozu Na Štěpáně, délka asi 10 km. Kdo si ještě nebude chtít sednout na občerstven, může trasu prodloužit o cca 3 km do Obříství a zpět. Ze Štěpánu jezdí pravidelné zpáteční spoje do Mělníka (i do Prahy). Akci bude předcházet příprava (rozehřátí, protažení, instruktáž), náležitě bude také ukončena. Výlet se uskuteční za každého počasí. Účastnit se mohou i zájemci, kteří nevlastní hole; tyto budou k zapůjčení na místě. Přesto je však spolehlivější si je předem u organizátora zarezervovat.

Tvoření podzimních dekorací ze sena

KDY: 20. října od 9.30 do 12.30

KDE: Rodinné centrum Chloumek, Mělník

ZA KOLIK: vstupné 300 Kč

Pro každého, kdo si chce vyrobit vlastní, ekologickou dekoraci pro podzimní dny, nebo se jen chce odreagovat něčím kreativním, tak i pro něj je určen tento workshop. Bude se tvořit ze sena! Přijďte si s námi vytvořit ze sena ježka, jablko a strašáka a ozdobit si tak podzimně váš domov. Účastníky bude při vyrábění provázet lektorka Jana Císařová. Kapacita je omezená, doporučuje se proto učinit zarezervovat si místo předem, nejlépe e-mailem.

Obsluhoval jsem anglického krále

KDY: 20. října od 19 do 21.10 hodin

KDE: divadelní sál Masarykova kulturního domu, Mělník

ZA KOLIK: 290 Kč

Hru podle známé novely Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále přijedou předvést členové příbramského Divadla A. Dvořáka. Příběh Jana Dítě, pikolíka, který jde za svým velkým snem, ožívá v dramatizaci I. Krobota a P. Oslzlého. Hrdina postupně prochází učňovským obdobím v časech první republiky, zažívá dramata druhé světové války a svůj život uzavírá v nelehkých časech budování socialismu v Čechách. V inscenaci si roli hlavního hrdiny přímo před očima diváků předávají herci Viktor Kuzník, Pavel Batěk a Pavel Rímský. Ve hře dále účinkuje Anna Fixová.

Scéna fest

KDY: 19. října od 15 hodin

KDE: Klubovna DS Scéna (za kulturním domem Vltava), Kralupy n. V.

ZA KOLIK:

Druhý ročník divadelního odpoledne a večera, který pořádá divadelní spolek, který funguje již od roku 1931 a může se pyšnit oceněními z Jiráskova Hronova a divadelních festivalů v Estonsku a Lucembursku. Na programu Scény festu bude od 15 hodin pohádka pro děti od 3 do 6 let Malá indiánka, kterou zahrají divadlo Lampion a spolek Storytelling. Od 17 hodin vystoupí IMPROvariace z Prahy. V 19 hodin následuje autorské čtení taktéž pražského Básníka Ticho. Od 20 hodin se diváci mohou těšit na komedii Kauza Médeia Divadla Exil Pardubice. Večer uzavřou minikoncertem Oba konce duhy a DJ Psycho.