/FOTO, VIDEO/ První podzimní víkend nabízí na Mělnicku i v jiných místech v kraji řadu akcí. Pod širým nebem i pod střechou. Vyrazit lze ve volných dnech například na vinobraní, dožínky, košty a posvícení, ale například i na noční bojovku, mistrovství ve vaření guláše, koncerty nebo velkou přehlídku koní. Stačí si vybrat - a vyrazit za zážitky.

MĚLNICKO

Mělník středem Evropy! Just for one day



Kdy: pátek 22. září

Kde: Mělník, knihovna., kulturní dům, galerie Ve Věži

Za kolik: zdarma



Čtení současné středoevropské literatury. Knihovna: Členové Nového divadla Mělník čtou povídky Viktora Špačka, hudební doprovod DJ Wosa a DJ Černoch. Galerie Ve Věži: Andrea Buršová čte a hudebně doprovází román Réky Mán-Várhegyi. Kulisárna Masarykova kulturního domu: Vladimír Javorský čte a hudebně doprovází detektivku Petra Balka. Čtení každou celou hodinu, hudba vždy v půl. Akce končí ve 21.30 hodin.

Lenka Filipová trio



Kdy: sobota 23. září od 19.00

Kde: Kralupy nad Vltavou, kulturní dům

Za kolik: 450, 420 korun

Koncert, na němž se představí Lenka Filipová trio, chvíle plné krásné hudby v podání něžné dámy s kytarou a jejích kolegů.

Gulášobraní O řád zlatého kotlíku



Kdy: sobota 23. září od 9.00

Kde: Libiš, hasičská zbrojnice

Za kolik: zdarma, večerní zábava 200 korun



Soutěž o nejlepší guláš, doprovodný program od 11.00 hodin pití piva na čas, od 12.00 hod sudem, od 19.00 taneční zábava s kapelou Fajn.

Muzika Na Staré štaci



Kdy: sobota 23. září od 19.00

Kde: Libiš, Jazzová zahrada Na Staré štaci

Za kolik: neuvedeno

V Jazzové zahradě zahraje tentokrát MK 3 Band, netradiční kapela tradičního jazzu z Netvořic.

Zavírání šoupátek ve Mšeně



Kdy: neděle 24. září od 9.00

Kde: Mšeno, start z náměstí

Za kolik: účastníci 60 korun



Sraz motocyklů v 9.00, odjezd v 10.30 hodin. Vyjížďka po okolí Mšena a po Kokořínsku pořádaná místním Jawa-Moto-ČZ Veteran Clubem.

Retro čaje s Bonusem



Kdy: neděle 24. září od 15.00

Kde: Libiš, sokolovna na hřišti

Za kolik: 120 korun

Hudba, tanec, vzpomínky s kapelou Bonus Pavla Pilaře. Jako host vystoupí Kopita Standy Tatara. Pokračuje do 18.00 hodin. Koná je každou poslední neděli v měsíci.

BENEŠOVSKO

Musica dolce vita



Kdy: pátek 22. září od 19.00

Kde: Benešov,MD Na Poště,

Za kolik: 199, 149 korun



Musica dolce vita vám přináší program plný krásné hudby od našich klasiků až k významným skladatelům 20. století zpestřený citacemi z knih známé herečky, spisovatelky a malířky Ivy Hüttnerové.

Svatováclavské slavnosti



Kdy: sobota 23. září od 11.00

Kde: Louňovice pod Blaníkem

Za kolik: dobrovolné vstupné

Tradiční svatováclavské slavnosti v Louňovicích pod Blaníkem se uskuteční v sobotu 23. září. Vše odstartuje v 11 hodin slavnostní bohoslužba na úpatí Blaníka, odkud poté vyrazí průvod svatého Václava do Louňovic. Programem provází Simona Babčáková, vystoupí například Kašpárek v rohlíku.

BEROUNSKO

Dožínky na Koledníku u Berouna



Kdy: sobota 23. září od 10.00

Kde: Koledník u Berouna

Za kolik: neuvedeno



Dožínky a tetínské farmářské trhy, velký výběr regionálních produktů, program pro děti, jízdy na ponících, živá hudba, tombola. Zajištěna autobusová doprava zdarma na trase Tetín – Beroun – Jarov – Koledník.

Karlštejnské vinobraní



Kdy: sobota 23. září a neděle 24. září od 10.00

Kde: Karlštejn, hrad

Za kolik: 250 korun/sobota, 200 korun/neděle (zdarma děti do 15 let, ZTP a ZTP/P i s doprovodem a návštěvníci v historických kostýmech)

Středověký čas s rytíři, kejklíři, pěvci a pištci, bubeníci, šlechtou i vinaři – a samozřejmě s králem českým a císařem římským Karlem IV. s jeho osobní družinou, královnou Eliškou a jejím fraucimorem i paní Ofkou, rychtářem karlštejnským. Jídla, vína, piva i burčáku bude, co hrdlo ráčí.

BOLESLAVSKO

Maker Faire Mladá Boleslav



Kdy: sobota 23. září od 10.00

Kde: Mladá Boleslav, Pluhárna

Za kolik: neuvedeno



Celosvětová přehlídka kreativity, tvořivosti a inovací přichází i do Mladé Boleslavi! Vyzkoušejte, poznejte a osahejte si nevšední projekty a experimenty z oblastí nových technologií, řemesel, 3D tisku, ale i vyšívání, elektroniky, designu, dronů, modelářství a mnoho dalšího.

Vinobraní na zámku Domousnice

Kdy: sobota 23. září od 11.00

Kde: Zámecké vinařství Domousnice

Za kolik: 80korun/plné, 40 korun/snížené

10. ročník zámeckého vinobraní Domousnice opět nabídne svým návštěvníkům kulturní, vinohradnické a vinařské odpoledne plné skvělých pokrmů a nápojů, špičkového domousnického vína, legendárního červeného burčáku a doprovodného programu. Akce probíhá v zahradách kolem zámecké budovy.

KLADENSKO

Rožnění uherského býka



Kdy: pátek 22. září od 12.00, sobota 23. září od 8.00, neděle 24. září od 9.00

Kde: Slaný, Masarykovo náměstí

Za kolik: neuvedeno



Tradiční akce na Slánském náměstí spojená s českým mistrovstvím v boulderingu. V pátek kvalifikace, v sobotu závody, od 14.30 hodin pohádka, od 15.45 koncert Rastafidli, od 19.00 hraje kapela Mňága a Žďorp. V neděli Mimča v boulderingu.

Den na Drnově



Kdy: sobota 23. září od 8.00

Kde: Podlešín, bunkr Drnov

Za kolik: 150 korun, děti do 15 let zdarma

Muzeum protivzdušné obrany, setkání pamětníků vojenské služby, fanoušků protivzdušné obrany a raketových vojsk, příznivců Drnova a podřízených palebných oddílů. Akce je určena i veřejnosti. Komentované prohlídky vnitřních prostor bunkru. Ohniště na opékání špekáčků.

KOLÍNSKO

Gothardské posvícení

Kdy: pátek 22. září – neděle 24. září

Kde: Český Brod

Za kolik: zdarma

Čeká vás středověké městečko, jarmark, hudební a divadelní program na pódiu, prohlídky a koncerty v kostele sv. Gotharda, soutěže o nejlepší guláš a posvícenský koláč, food festival, benefiční dřevosochání, live jukebox, ohnivá show, netradiční prohlídky podzemí, jízdy vláčkem, planetárium a mnoho dalšího.

Vinný košt



Kdy: sobota 23. září od 11.00

Kde: Kolín, Karlovo náměstí

Za kolik: zdarma

Čeká vás množství vína, které ani vypít nejde, food zóna chutí snoubící se s vínem, program pro děti a hudební program po celý den. Pozor, nalévá se pouze do skleniček a to buď do festivalových, které zakoupíte na místě za 100 Kč nebo si vezměte vaši oblíbenou skleničku na víno, na kterou si zakoupíte samolepku za 60 Kč.

KUTNOHORSKO

Podzimní rovnodennost v Sedlecké katedrále



Kdy: sobota 23. září od 17.30

Kde: Kutná Hora - Sedlec, Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Za kolik: zdarma



Nejstarší katedrála v České republice je stejně jako mnoho jiných sakrálních staveb orientována vstupem na západ a hlavním oltářem na východ. Stavitelé katedrály ve 13. století velmi přesně určili osu západu slunce k půdorysu stavby a uzpůsobili vystavění sedleckého chrámu tak, aby při západu slunce ve dnech jarní a podzimní rovnodennosti dopadal paprsek zapadajícího slunce největším oknem v západním průčelí katedrály přímo na symbolické srdce sakrální stavby, na hlavní oltář.

Muzejní noc v Muzeu zemědělské techniky v Čáslavi



Kdy: sobota 23. září od 18.00

Kde: NZM Čáslav - Muzeum zemědělské techniky

Za kolik: 100 korun/plné, 50/snížené, 250/rodinné

Nasvícené depozitáře, osvětlené vozy, dlabání dýní, motokáry, noční bojovka a světelné překvapení. To vše slibuje Muzejní noc – noční jízda v Muzeu zemědělské techniky v Čáslavi.

NYMBURSKO

Výstava Kůň



Kdy: pátek 22. září - neděle 24. září

Kde: Lysá nad Labem, výstaviště

Za kolik: 200 korun/základní, 150 korun/děti do 15 let, studenti, 65+, ZTP, děti do 130cm a ZTP/P zdarma

Jubilejní 30. ročník nejstarší středoevropské výstavy koní určené všem příznivcům jezdeckého sportu, vozatajství, drezury, ale i samotného chovu koní. Atmosféru výstavy doplní vystoupení jízdní policie, westernové show, ukázky drezury, parkuru. Mimořádná jsou i představení národního hřebčína a hřebčinců působících na území České republiky. Více na webu vll.cz.

Mobilní planetárium



Kdy: sobota 23. září 2023 od 10:00

Kde: Milovice, areál parku Mirakulum

Za kolik: zdarma

Mobilní planetárium vás překvapí v milovickém zábavním parku Mirakulum. Zářijový program bude doplňovat probíhající Pigyádu. A proto, že jejím heslem je " hejbni kostrou" bude program Mobilního planetária probíhat ve stejném duchu. Naším tématem bude tedy pohyb ve vesmíru a spo

PŘÍBRAMSKO

Svatohorské schody - 343 schodů pro tvořivost



Kdy: sobota 23. září

Kde: Svatá Hora

Za kolik: neuvedeno



Svatohorské schody - 343 schodů pro tvořivost. Umělecký happening, kterému patří unikátní prostor, trochu opuštěný, trochu magický a velmi charismatický.

Myslivecko-rybářská slavnost



Kdy: sobota 23. září od 10.00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, areál u Sadoňského rybníka

Za kolik: neuvedeno

Tradiční myslivecko-rybářská slavnost spojená s výlovem Sadoňského rybníka. Myslivecké troubení, soutěže pro děti, sokolník, ukázky výcviku loveckých psů, výstava drobného zvířectva, prodej živých ryb a další. Hraje dechový orchestr Rožmitálská Venkovanka.

RAKOVNICKO

Pohádkový les



Kdy: sobota 23. září od 13.00

Kde: Olešná, start v pivovarském dvoře

Za kolik: vstupné dobrovolné



Proč přijít: Pohádkové odpoledne se zábavnými úkoly. Za úspěšné dokončení odměna pro děti do 12 let – limonáda a párek v rohlíku.

Koncert Romana Dragouna

Kdy: neděle 24. září od 17.00

Kde: Petrovice, Štědrý dvůr

Za kolik: 280 korun

Proč přijít: Koncert ve dvoře zájezdního hostinci Štědrý dvůr. Hraje Roman Dragoun, český hudebník, klávesista, zpěvák a skladatel.

