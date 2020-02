Břichomluvec Zdeněk Polách z televizní soutěže přijede i s Matýskem

KDY: 22. února od 15 hodin

KDE: kino SD, Neratovice

Jediného břichomluvce v České republice, kterého diváci v soutěži Československo má talent milovali, mají možnost vidět i v našem regionu. V televizní soutěži si bravurně poradil s ovládáním loutky miminka Matýska a s mluvením i za ní. Zdeněk Polách, který je nejen "břichomluvcem", ale především sympatickým bavičem, moderátorem, kouzelníkem i "kapsářem"… bude mít pro své publikum, jako vždy, připravené humorné skeče a scénky, které zaručeně pobaví.

„Cirkus hrůzy“ přiváží hororovou show

KDY: 21. února od 19 hodin

KDE: Velký sál Společenského domu, Neratovice



Koho už omrzely hororové výjevy na plátnech kin, může je nyní zažít i na cirkuse. Do Neratovic přijíždí speciální hororová show artistické skupiny Mistral. Diváci budou svědky celé řady povedených artistických kousků zahalených do hororových kulis. Horror show je artistická show plná vzrušení, hororových postav, zábavy, strachu i překvapení. Vstup pro děti od 12 let jen v doprovodu rodičů.

Ježek Sonic poprvé ve filmu

KDY: 22. února od 17 hodin

KDE: kino KD Vltava, Kralupy

ZA KOLIK:



Modrý, superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám… |A protože o legendách se obvykle točí filmy, vznikla dobrodružná komedie, v níž bude hrdina rychlostí toho nejrychlejšího blesku prchat před svým neúnavným pronásledovatelem Doktorem Robotnikem (Jim Carrey). Ve zpola hraném a zpola animovaném japonsko-americkém filmu dále hrají James Marsden, Tika Sumpter, Ben Schwartz, Adam Pally, Neal McDonough, Debs Howard, Leanne Lapp, Elfina Luk, Shannon Chan-Kent, Michael Hogan a Jeanie Cloutier.

Film o skautingu po roce '89

KDE: kino Kulturního domu Vltava, Kralupy



Dokumentární film z loňského roku natočený podle scénáře novináře a dokumentaristy Adama Drdy a v režii Viktora Portela Hledání lilie s podtitulem Skautské hnutí za časů svobody bude k vidění tento pátek ve Vltavě. Když se v listopadu 1989 zhroutil komunistický režim, zažívali skauti stejnou euforii jako všichni, kdo toužili po demokracii. Po desítkách let skončil politický dohled, zákazy, špehování a perzekuce, konečně bylo možné budovat hnutí v úplné svobodě. Ukázalo se ale, že obnova nebude snadná. Jakou cestou a jakými peripetiemi prošel český skauting v polistopadové době?

Masopust bude mít zabijačku, trh i doprovodný program

KDY: 23. února od 10 do 17 hodin

KDE: nám. Míru a historické centrum města, Mělník



Tradiční masopustní průvod vyráží v 14 hodin z nám. Míru – sraz účastníků je u kašny na nám. Míru, masky jsou více než vítány. Na náměstí bude probíhat od 10 do 17 hodin masopustní trh s tradiční zabijačkou. Můžeme se těšit na hudební doprovod, o který se postará Řeznická kapela, a vystoupí také mělnický folklorní soubor Jarošovci a dětský folklorní soubor Jarošáčci. Muzeum se k masopustnímu veselí připojí opět lidovou taškařicí a občerstvením před branami muzea. V rámci doprovodných aktivit si příchozí budou moci vyrobit jednoduché masky, děti se povozí na na kolotoči a malých konících a pochutnají si na masopustních koblížkách od pekařství Paul. Masopustní průvod projde středem města – k tradici se proto může přidat každý i tím, že během cesty průvod pohostí něčím drobným na zub nebo „štamprlí“. Celou akci pořádá FS Jarošovci, Rodinné centrum Kašpárek a Regionální muzeum Mělník..