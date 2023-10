/FOTO, VIDEO/ Další víkend časného podzimu je před námi. Zůstanete doma, nebo vyrazíte za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám desítky tipů na zajímavé víkendové akce na Mělnicku i na dalších místech ve středních Čechách. Na jarmarky, festivaly, pochody, drakiády, vinné košty, ale třeba i na sraz historických vozidel, kde se bude závodit na šlapacích autíčkách, seznámení se sportem spojujícím golf a házecí disky nebo na lanovou dráhu se spoustou překážek při zemi i blízko nebi. Stačí si vybrat - a vyrazit.

Z podzimního srazu veteránů na Palackého náměstí v Kralupech nad Vltavou. | Foto: Deník/Alena Hedvíková

MĚLNICKO

Podzimní oldies disco



Kdy: pátek 6. října od 19.30

Kde: Kralupy, kulturní dům Vltava

Za kolik: 150 korun



Podzimní oldies disco, hrají DJs Jarda Šindler, Viky Voljanskij, Michal Červenka a Petr Luka Kříček.

Koncert ve Staré mydlárně

Kdy: pátek 6. října od 21.00

Kde: Mělník, klub Stará mydlárna

Za kolik: neuvedeno

Klub na náměstí Karla IV. patří v pátečním večeru opět muzice, power rock přiveze pražská kapela 1st Choice, punk a metalcore nabídne fanouškům liberecká skupina Bodybag.

Zdroj: Youtube

Festival ptactva



Kdy: sobota 7. října od 8.00

Kde: Mělník, sraz před regionálním muzeem

Za kolik: zdarma



Ornitologická procházka s ukázkou odchytu a kroužkování ptactva. Nenáročná trasa povede od muzea k hořínskému zdymadlu a dále po cyklostezce k Vltavě na tradiční místo u turistického přístřešku. Vede Petr Lumpe.

Obřístevské psovícení

Kdy: sobota 7. října od 10.00

Kde: Obříství, náves

Za kolik: neuvedeno

Hudba, například koncerty Jiřího Zonygy a Kabát revival, pouťové atrakce, stánky, tvořivá dílna, sportovní odpoledne, večerní tanec na dvou místech, v komunitním centru hraje Vivasong a na Ranči U Karla Largo.

Strašidelné duchaření



Kdy: sobota 7. října od 17.00

Kde: Kostelec nad Labem, start v parku u fotbalového hřiště

Za kolik: neuvedeno



Strašidelná stezka, vstup ve strašidelných kostýmech vítán. Špekáčky a napichováky na jejich opékání jsou zajištěny.

Podzimní sraz veteránů

Kdy: sobota 7. října od 9.00

Kde: Kralupy

Za kolik: neuvedeno

Kralupský spolek přátel historických vozidel pořádá druhé setkání a výstavu historických automobilů. Na Palackého náměstí se představí vozy do roku výroby 1979. Účastníci po předvedení svých vozidel a jejich hodnocení v anketě návštěvníků vyjedou na asi 30 kilometrů dlouhou spanilou jízdu. Divácká anketa 9.00 až 14.00 hodin, závody šlapacích autíček a soutěže pro dospělé od 9.00 do 15.00 hodin, předvedení dobových kočárků a oblečení ve 12.00, start spanilé jízdy ve 12.30 a vyhlášení výsledků divácké ankety v 15.00 hodin.

Podzimní stezka Polabím



Kdy: sobota 7. října od 7.30

Kde: start Neratovice, Kostelec nad Labem, Lysá nad Labem, Stará Boleslav

Za kolik: startovné 25 korun, 15 korun/žáci, studenti, 20 korun/senioři/členové Klubu českých turistů, 5 korun/děti předškolního věku



Turistický pochod a jízda na kole, devatenáctý ročník. Na účastníky čekají trasy různé délky, start je ve Staré Boleslavi od 7.30 do 10.30 hodin ve dvoraně školy, od kostelecké Kafárny od 8.00 do 10.30, z lyského vlakového nádraží od 8.00 do 10.15 a z vestibulu neratovické nádražní haly od 7.45 do 10.00 hodin.

BENEŠOVSKO

Party s Tlapkovou patrolou



Kdy: sobota 7. října, od 15.00

Kde: Benešov, kulturní dům Karlov

Za kolik: 200 korun



Program s Tlapkovou patrolou, hudba z pohádek, malování na obličej, pohádkové postavičky, se kterými se budou děti moci i vyfotit.

Veřejné bruslení



Kdy: neděle 8. října od 14.30

Kde: Benešov, zimní stadion

Za kolik: 70 korun, doprovod zdarma

Druhou říjnovou neděli začíná v Benešově veřejné bruslení. Vstupné je 70 korun na osobu.

BEROUNSKO

Cibulový jarmark



Kdy: pátek 6. října od 17.00 a sobota 7. října od 9.00

Kde: Hořovice

Za kolik: neuvedeno



Cibulový jarmark, stánkový prodej, lidová tvořivost, pestrý program, pouťové atrakce a mnoho dalšího.

Parkourový workshop



Kdy: sobota 7. října od 8.00

Kde: Beroun, dům dětí a mládeže

Za kolik: 750 korun

Akce pro všechny sportovce, kteří se chtějí naučit nové parkourové dovednosti, splnit zajímavé výzvy a překonat zajímavé překážky. Pro zájemce od 8 do 18 let.

BOLESLAVSKO

Boleslam



Kdy: pátek 6. října od 17.00 a sobota 7. října od 12.30

Kde: Mladá Boleslav, Pluhárna

Za kolik: 400 korun



Boleslam, festival Slam Poetry. V sobotu večer koncert brněnské posh punkové kapely Mucha, kterou vede písničkářka Nikola Mucha. Vstup na koncert je součástí vstupného na festival, vstupenku si lze koupit i samostatně.

Bleší trhy



Kdy: neděle 8. října

Kde: Mladá Boleslav, Podchlumí

Za kolik: neuvedeno

Bleší trhy. Návštěvníci budou na ploše o rozměru 11 000 metrů čtverečních moci pořídit starožitnosti, knihy, oblečení, ale i mnoho dalších věcí.

KLADENSKO

Miss zvířátko



Kdy: pátek 6. října od 15.00

Kde: Slaný, dům dětí a mládeže Ostrov

Za kolik: vstupné dobrovolné, případně i něco dobrého pro zvířátka



Soutěžní výstava mladých chovatelů. Předvedou své domácí mazlíčky, například morčata, králíky, křečky, potkany, ostatní hlodavce, ptáky, želvy, nejedovatý hmyz, pavouky nebo hady.

V hlavní roli jídlo! Food festival Slaný na talíři provoněl město už popáté

Kladno žije Discgolfem

Kdy: neděle 8. října od 10.00

Kde: Kladno, hřiště Lesík

Za kolik: neuvedeno

Moderní sport, který má základ v golfu, ale hraje se s létajícími disky. Půjčení disků zdarma, ukázky, seznámení s pravidly.

KOLÍNSKO

Podzimní street food festival



Kdy: sobota 7. října od 10.00

Kde: Kolín, Karlovo náměstí



Návštěvníci se mohou těšit na mix chutí světových kuchyní i českých speciality, dorazí i foodtrucky. Skvělé víno nebo pivo z malých pivovarů, káva.

Blešák na vzduchu



Kdy: sobota 7. října od 8.30

Kde: Kolín, Komenského park

Pětadvacátý Blešák na vzduchu, akce je určena pro místní i lidi z okolí, kteří nabízejí své nepotřebné věci, ale i pro umělce a neziskové organizace.

KUTNOHORSKO

Pochod za malínským křenem



Kdy: sobota 7. října od 7.00

Kde: Kutná Hora a okolí



Tradiční akce opět nabídne několik tras pro pěší v délce od 5 do 50 kilometrů. Cyklisté budou moci volit trasy od 40 do 200 kilometrů. V cíli čeká na účastníky diplom a grilovaná klobása s pravým malínským křenem.

Keramické trhy



Kdy: sobota 7. října, od 10 hodin

Kde: Kutná Hora, areál sportovní haly Klimeška a Kutnohorské plovárny

Po loňském úspěchu se na nádvoří Vlašského dvora znovu vrací keramické trhy. Návštěvníci se mohou těšit i na doprovodný program.

Podívejte se: Letošní Křivoklání nabídlo novinku: turnaj rytířů bájné Valhally

NYMBURSKO

Řemeslný jarmark



Kdy: sobota 7. října, od 10.00

Kde: Nymburk, zahrada mateřské školy Větrník



Prodej rukodělných výrobků a ukázky řemesel. K vidění bude třeba hrnčířský kruh či ukázka kovářského řemesla. V 11.00 a 13.00 hodin vystoupí taneční a divadelní spolek Vánek ze Sadské, od 14.30 do 17.00 hodin zahraje Veronika Žampová. Po celý den řemeslné a výtvarné dílničky.

Gloriet Fest



Kdy: do 30. října

Kde: Poděbrady, divadlo Na Kovárně

Igora Orozoviče zná veřejnost hlavně jako herce a hudebníka. V poděbradském divadle Na Kovárně se však nyní prezentuje jinak, až do 30. října je ve foyer k vidění výstava jeho linorytů a koláží.

PŘÍBRAMSKO

Vinný košt a festival chutí



Kdy: sobota 7. října od 11.00

Kde: Příbram, náměstí T.G. Masaryka

Za kolik: neuvedeno



Vína z Čech a Moravy, moderní gastronomie, hudební program po celý den. Akce pokračuje do 21.00 hodin.

Lanový park



Kdy: neděle 8. října od 10.00

Kde: Svatá Hora, zahrada exercičního domu (vchod od Mariánské studánky)

Za kolik: 80 korun

Lanový svět plný překvapení, zábava na lanových překážkách nízko i vysoko nad zemí. Doprovodní program a přezentace příbramských skautských oddílů. S sebou sportovní oblečení a obuv. Děti od šesti let věku, v doprovodu dospělého.

RAKOVNICKO

Drakiáda v Rakovníku



Kdy: sobota 7. října od 13.30

Kde: Rakovník, modelářské letiště

Za kolik: neuvedeno



Jednatřicátý ročník soutěže v pouštění draků, další soutěžní úkoly pro děti i pro rodiče, letecké ukázky modelářského klubu.

Podívejte se: V elektroskanzenu Čechův mlýn vzdali hold Otovi Pavlovi

První zbečenský swap

Kdy: neděle 8. října od 11.00Kde: Zbečno, tělocvična základní školyZa kolik: neuvedeno

Swapovat se bude oblečení, hračky, domácí potřeby, dekorace a drobný nábytek. Nebude se měnit kus za kus, ale každý může přinést, co chce, a odnést si, co se mu bude líbit. Přinesené věci musí být čisté a funkční. Pokračuje do 17.00 hodin.