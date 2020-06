„Společně vytvoříme lidský řetěz pod mělnickým zámkem, ve kterém si co nejvíce lidí bezpečně přiťukne mělnickým vínem. Přineste si své skleničky nebo půlitry. Bude pro vás připravený nový mělnický Sabriho foodtruck,“ zve pořadatel Tomáš Trejbal k přípitku Dva metry od sebe, tedy s někým po boku.

Páteční párty s DJs se ze zahrádky rozšíří i do vnitřního baru

Už potřetí za sebou zahrají v pátek 29. května pro veselejší konec pracovního týdne DJ Kojda a Dan Rakaczký v Donnie Brasco Coffee & Lounge Mělník. Pánové budou hrát na zahrádce a zvuk bude veden i do vnitřních prostor baru. Díky dalšímu rozvolnění opatření už mohou pořadatelé využít i vnitřní prostor do 23 hodin. Akci DJ Kojda & Dan Rakaczký Open Air Vol.3 si zopakují ve stejném složení s moderátorem z Hitrádia FM opět po týdnu. Akce startuje už ve 12 hodin.

První farmářské trhy pomohou živnostníkům a oživí park

V sobotu poprvé ožije parčík mezi školou a školkou ve Veltrusech farmářským trhem. Nejen místní si mohou přijít nakoupit od 9 do 13 hodin ven na vzduch čerstvé potraviny a přitom se potkat se sousedy či známými. Návštěvníci se mohou těšit na ovoce a zeleninu, ryby, mléčné, uzenářské, pekařské a řemeslné výrobky, med nebo lokální vína a piva. Podle starosty Filipa Voláka se ukáže, jestli se z veltruských farmářských trhů stane pravidelná akce. Aktuálním cílem je podpořit lokální podnikatele a také rozproudit život ve městě po koronavirovém útlumu. Kdo se do Veltrus na trh vypraví z větší dálky, může nákup spojit s návštěvou místního zámku.

Výletní loď Fidelio začne opět brázdit Labe v Mělníku o víkendu

Loď Fidelio má připlout z Prahy do Mělníka poslední květnový víkend a začne vozit omezený počet turistů po několika trasách. Hned v neděli 31. května nabídne okružní plavby na soutok pod zámkem během odpoledne v každou celou hodinu. „Dále v červnu vypluje v pátky, soboty a neděle. O prázdninách každý den kromě pondělí. Dvouhodinové plavby, jako loni do Obříství a zpět a do Prahy a zpět se zastávkami,“ informuje mluvčí města Barbora Walterová Benešová. Loď pluje také do zooparku v Zelčíně.