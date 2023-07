/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte poslední červencový víkend? Nabízíme vám desítky tipů na zajímavé prázdninové akce na Mělnicku i na dalších místech ve středních Čechách. Na koncerty a festivaly, ale i na návrat do časů třicetileté války při šermířské bitvě, setkání přadlen, exhibici špičkových skateboardistů, mezinárodní šampionát v kynologii nebo poutě a pivní slavnosti.

Z Anenské pouti ve Smečně. | Foto: Jitka Krňanská

MĚLNICKO

Letní kino na zahradě

Kdy: pátek 28. července od 21.15

Kde: Kralupy nad Vltavou, zahrada kulturního domu

Za kolik: 140 korun

Zahrada za kulturním domem Vltava se změní v letní kino, které tentokrát nabídne českou komedii Můžem i s mužem.

Slavnostní otevření skateparku



Kdy: sobota 29. července od 13.00

Kde: Neratovice, skatepark v Tyršově ulici

Za kolik: neuvedeno



Exhibice profesionálních skejťáků, skejtová školička, kde si děti na půjčených skateboardech pod dohledem lektorů mohou kousek dráhy vyzkoušet, muzika DJ.

Švihadlo slaví čtyřicetiny

Kdy: sobota 29. července od 19.00

Kde: Mlékojedy, Beach park

Za kolik: neuvedeno

Reggae kapela Švihadlo slaví čtyřicet let na scéně koncertem, poté následuje afterparty.

Zdroj: Youtube

BENEŠOVSKO

Bitva o Mrač

Kdy: sobota 29. července od 12.00

Kde: Mrač

Za kolik: 150 korun, děti a studenti 100 korun, děti do výšky meče zdarma

Historický festival Mrač začne průvodem obcí. Můžete se těšit na dvě zuřivé bitvy – jednu husitskou a jednu ze třicetileté války. Závěr dne pak bude patřit ohňové show skupiny Novus Origo.

Zdroj: Youtube

Pohádkové léto Votice



Kdy: neděle 30. července od 18.00

Kde: Votice, klášter

Za kolik: 70 korun



Na rajském dvoře kláštera můžete zhlédnout v rámci pohádkového léta pohádku Čarodějka Elsie a kocourek Pooky v podání Divadla Šneček. V případě špatného počasí se představení odehraje v klášterním refektáři.

BEROUNSKO

Koncert Soften disHarmony

Kdy: pátek 28. července od 19.00

Kde: Beroun, náměstí Joachima Barranda

Za kolik: neuvedeno

Hudba pod širým nebem, tentokrát s kapelou Soften disHarmony

Motorkářský cvoček



Kdy: od pátku 28. července od 17.00 do neděle 30. července

Kde: Hořovice, společenský dům

Za kolik: neuvedeno



Pátek s reprodukovanou hudbou, sobota rozprava, spanilá jízda, vystoupení kaskadéra, soutěže o ceny, kapely Futro, Lords rock festival a Katr. Neděle v poledne ukončení akce.

KLADENSKO

Anenská pouť

Kdy: od pátku 28. července od 20.00 do neděle 30. července

Kde: Smečno, zámecký park

Za kolik: neuvedeno

Pátek taneční zábava se skupinou Ikaros, sobota poutní mše svatá v kapli sv. Anny, výstava Kostel Nejsvětější Trojice a páter František Mensi a jiní, prezentace Domova Pod Lipami: prodej výrobků na nádvoří zámku, vojenský den (v areál vojenského skanzenu), odpolední taneční zábava se skupinou BG Swing, večer další taneční zábava, kde hraje Globus band. Neděle opět výstava a představení domova, navíc prohlídka zámecké věže a kaple a pouťové posezení s Lounskou 13.

Kempování v muzeu



Kdy: sobota 29. od 18.00 a neděle 30. července

Kde: Kladno, Sládečkovou vlastivědné muzeum

Za kolik: 120 korun/dospělý, 80/dítě do 15 let (do tří let zdarma)



Netradiční noc v muzejní zahradě, nocování ve vlastních stanech, táborák, hry pro děti i dospělé, hudební doprovod Michal Turek, po soumraku letní kino: Myška Pattie. Akce se lze zúčastnit i bez přespání.

KOLÍNSKO

Kolínské kulturní léto

Kdy: neděle 30. července od 15.30

Kde: Kolín, Bartolomějské návrší

Za kolik: neuvedeno

U příležitosti Kolínského kulturního léta máte možnost navštívit komentovanou prohlídku chrámu sv. Bartoloměje a kostnice. Od 17 hodin se koná koncert profesionálního šestičlenného jazzového orchestru Swing Melody s historickými hudebními nástroji a notovými materiály ze 30. až 40. let minulého století.

Zdroj: Youtube

Deskoherní víkend v Kolíně



Kdy: pátek 28.. července od 16 .00, sobota a neděle od 9.30

Kde: Kolín, hotel Theresia

Za kolik: neuvedeno



Přijďte mezi skupinku deskoherních nadšenců, která se rozhodla ukázat světu nové deskové hry. Cílem je představit deskové hry jako metodu učení se.

KUTNOHORSKO

Příběh mince

Kdy: sobota 29. července od 22.00

Kde: Kutná Hora, Vlašský dvůr

Za kolik: 250 korun, snížené 150 korun

Vvenkovní scénické představení plné tance, zpěvu i ohně, které vás provede milníky historie pověstných kutnohorských mincí. Dozvíte se více o jedinečné mincovně českého království a zažijete mystický večer na nádvoří Vlašského dvora.

Zapomenutá řemesla



Kdy: sobota 29. července od 10.00

Kde: Svatý Mikuláš, zámek Kačina

Za kolik: 50 korun



Akce v rámci oslav 200. výročí zahájení pobytu hraběcího rodu Chotků na Kačině. Uskuteční se tam čtvrté setkání přadlen ze všech koutů naší republiky, jejichž vášní se stalo zpracování ovčí vlny. Letošní ročník je rozšířen o kočovná a zapomenutá řemesla.

MLADOBOLESLAVSKO

Drift & tuning show

Kdy: sobota 29. července od 8.00

Kde: Bělá pod Bezdězem, Adventure Land

Za kolik: 300 korun, děti do 120 cm, důchodci a ZTP zdarma

Full Gas D&T Show - obrovská drifting show, škola smyku a výstava exkluzivních vozů. Můžete také soutěžit na závodním simulátoru, utkat se ve výměně kola na čas nebo či poznat nejzajímavější auta srazu.

Za pověstmi Českého ráje



Kdy: neděle 30. července od 10.15

Kde: Mnichovo Hradiště, zámek

Za kolik: 80 korun



Dětské prohlídky zámku se uskuteční v 10.15 a v 10.45 hodin s průvodkyní v dobovém kostýmu, která bude vyprávět pověst O dvou zakletých rytířích. V 11.30 hodin začne v salla terreně v zahradě zámku loutkové představení Malý, hubený a jednooký, které sehraje loutkoherec Ruda Hancvencl.

NYMBURSKO

Kolonádní koncerty v Poděbradech

Kdy: neděle 30. července od 15 hodin

Kde: Poděbrady, stage na kolonádě

Za kolik: neuvedeno

Přijďte se zaposlouchat do koncertu Velkého dechového orchestru Mělník, který je sdružením hudebníků nejrůznějšího věku.

Koule Elišky Přemyslovny - pétanque turnaj



Kdy: sobota 29. července od 8 do 21 hodin

Kde: Nymburk, Na Hasičárně

Za kolik: neuvedeno



Navštivte 5. ročník pétanque turnaje dvojic kategorie Prestige pořádaný nymburským klubem PC Mimo Done. Prestige je každý rok přidělována turnajům, které dlouhodobě dosahují vysoké sportovní kvality. Těšit se tak můžete na celou českou pétanque špičku a mnoho zahraničních hráčů.

PŘÍBRAMSKO

Festival Repete fest

Kdy: od pátku 28. července od 16.00 do neděle 30. července

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, zámek

Za kolik: 440 korun/plné vstupné, 150/snížené vstupné + cena pro místní

Třetí ročník multižánrového festivalu Repete fest na podporu renesančního zámku. Hrají Colour Of The Sky, Wreckberries, Fumar mata, Meowlau x Val a Randal bois. Divadelní představení Už musíme jít, promítání krátkých filmů, výstavy, workshopy.

Zdroj: Youtube

Sportovní kynologie v Dobříši



Kdy: od pátku 28. července od 14.00 do neděle 30. července

Kde: Dobříš, fotbalový stadion

Za kolik: neuvedeno, prodej u vstupu na akci



Mezinárodní šampionát ve sportovní kynologii, kde se představí přes 70 dvojic ze 12 zemí, psi budou soutěžit v poslušnosti a obraně. V sobotu dětské odpoledne O psech a se psy se spoustou her o ceny a zábavních atrakcí. V neděli odpoledne ukázky práce policejních psovodů v dogshow.

RAKOVNICKO

Anenská pouť v Čisté

Kdy: od pátku 28. července od 18.00 do neděle 30. července

Kde: Čistá

Za kolik: zdarma (sobotní taneční zábava 90 korun)

V pátek hrají na Václavském náměstí kapely Brass Avenue a Agnes rock, v sobotu na Václavském náměstí jarmark, zábavné představení pro děti Mrkvomen v podání divadla Krabice Teplice, kapela Šlapeton, vyhlášení soutěže o nejlepší pouťovou dobrotu, výstava k 75. gýročí mysliveckého spolku Javorna Čistá. V sobotu v kapli svaté Anny vyprávění Zvony proti bouři, prohlídky, mše, kávový dýchánek, výstava fotografií kaple. V sobotu ve sportovním areálu fotbalový turnaj, pouťové atrakce a večerní taneční zábava. V neděli ve sportovním areálu atrakce, dechovka Kralovanka, turnaj staré gardy.

Roztocké pivní slavnosti



Kdy: sobota 29. července od 14.00

Kde: Roztoky u Křivoklátu, fotbalový areál u jezu

Za kolik: 300 korun



Setkání s muziku a nabídkou minipivovarů. Hrají Prago Union, Terne čhave, Vasilův rubáš, Rockslaves, DH Milano Parsley. Pro prvních sto návštěvníků pivo zdarma.