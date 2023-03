Víte už, jak strávíte víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám pár tipů na zajímavé víkendové akce na Mělnicku i v dalších místech ve středních Čechách a v Praze. Na koncerty a divadelní představení, na karnevaly, bály, ale i turistické pochody, výstavu pestrých orchidejí, cestovatelský festival nebo den plný specialit ze Srí Lanky a Afriky.

Výstava orchidejí ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě v Praze nabízí poslední příležitost. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

MĚLNICKO

Tři kapely zahrají punkrockové písničky



Kdy: sobota 18. března od 21.00

Kde: Mělník, Stará mydlárna

Za kolik: 150 korun



V klubu na náměstí Karla IV, zahrají tři kapely. Z Litoměřic doveze punkrockovou muziku Švindl, punk s nádechem rock´n´rollu zahraje skupina Bez šance z Police nad Metují a rovněž punkrock nabídne i kolínská parta Blank out.

Na Polabí se koná malý blešák

Kdy: sobota 18. března od 10.00

Kde: Mělník, Dům dětí a mládeže

Za kolik: neuvedeno

Sál mělnického domu dětí a mládeže se promění v bleší trh. Zákazníci tam budou moci nakupovat věci u stolečků přímo od prodejců až do sedmnácté hodiny. V nabídce bude různorodý sortiment v duchu: už se nám to nehodí, ale někomu se to může hodit.

BEROUNSKO

Na Koukolově hoře se rozloučí se zimou



Kdy: sobota 18. března od 10.0

Kde: Králův Dvůr, prostor bývalého lomu

Za kolik: 10 korun

Výšlap na Koukolovu horu, 26. ročníku turistické akce. Po výstupu do nadmořské výšky 470 metrů čeká účastníky loučení se zimou. Na programu je předání pamětních listů, soutěže, vystoupení country kapely a opékání špekáčků na ohni.

Tanečníkům hraje skupina Velvet

Kdy: sobota 18. března od 20.0

Kde: Králův Dvůr, sokolovna

Za kolik: 250 korun

Králův Dvůr pořádá už 18. městský ples, tentokrát bude hlavním hostem zpěvačka, moderátorka a muzikálová herečka Heidi Janků. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Velvet, večerem provází Zdeněk Vrba. Pořadatelé slibují také Hvězdnou show a losovanou tombolu.

KLADENSKO

Pohybem lidé pomohou nemocné Toničce



Kdy: sobota 18. března od 7.00

Kde: halda Nosek u Tuchlovic

Za kolik: dobrovolný příspěvek



Jít si zaběhat nebo se jen projít na haldu bývalého dolu Nosek u Tuchlovic budou moci všichni, kdo chtějí podpořit dobrou věc. Na místě bude připravena kasička, do níž příchozí budou moci přispět Toničce s Angelmanovým syndromem, a to na terapie, které nehradí pojišťovna. „Budu běhat po celou dobu a za každý kilometr dám do kasy 10 korun,“ říká Honza Vimer, který akci pořádá.

Ve Slaném se bude tančit

Kdy: sobota 18. března od 9.00

Kde: Městské centrum Grand, Slaný

Za kolik: 80 korun startovné, 100 korun vstupné

Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný pořádá už 15. ročník soutěže s názvem Slánské tančení. Prezence soutěžících je od 7.30 hodin, soutěž začne o hodinu a půl později.

PŘÍBRAMSKO

Sportovci změří síly ve šplhu na laně



Kdy: sobota 18. března od 13.00

Kde: Příbram, sokolovna

Za kolik: neuvedeno



Memoriál Bedřicha Šupčíka, soutěž ve šplhu na laně. „Sokolský gymnasta Bedřich Šupčík získal v roce 1924 na Olympijských hrách v Paříži první zlatou olympijskou medaili pro Československo. Lano dlouhé 8 metrů vyšplhal bez pomoci nohou se startem ze sedu v čase 7.20 s a nenašel žádného přemožitele. V roce 1993 se v Příbrami konal 0. ročník Memoriálu s cílem připomenout si naši téměř zapomenutou sportovní legendu,“ připomínají pořadatelé.

Příbramské rebelky zvou na svůj ples

Kdy: sobota 18. března od 20.00

Kde: Příbram, středověký hostinec U Pletánků

Za kolik: 120 korun

Taneční skupina Příbramské rebelky pořádá Rebelský ples. Hrát k tanci a poslechu všem zúčastněným bude skupina ZapoBand.

RAKOVNICKO

Na agrárním plese zazpívá i Heidi Janků



Kdy: pátek 17. března od 20.00

Kde: Rakovník, kulturní centrum

Za kolik: 600 korun



Reprezentační ples Agrární komory. Koná se pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly. Zahrají Ideal Band, zazpívá zpěvačka Heidi Janků a hudbu nabídne i DJ Ladra. Předtančení obstarají rakovnická rodačka Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička. Večerem bude provázet Aleš Švarc. V ceně vstupenky je také raut, Vstupenky jsou slosovatelné.

V Rakovníku zahraje trojice kapel

Kdy: sobota 18. března od 20.00

Kde: Rakovník, sál Tylova divadla

Za kolik: 300 korun

Pořádný hudební nářez slibuje koncert tří oblíbených skupin. Představí se Totální nasazení, punk rocková parta ze Slaného, Deratizéři, vedlejší projekt zpěváka a baskytaristy Sváti Švába z Totálního nasazení, a punkrocková a poprocková kapela zakázanÝovoce.

BOLESLAVSKO

David Koller přiveze své hity do Boleslavi



Kdy: pátek 17. března od 19.00

Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum

Za kolik: 550, 650 korun



Sál L&K mladoboleslavského muzea bude hostit koncert Davida Kollera, frontmana oblíbené rockové kapely Lucie. „Jedna z nejvýraznější osobností české hudební scény posledních desetiletí, zpěvák, bubeník, producent a autor mnoha hitů vyráží se svou skvělou kapelou na jarní tour k nové desce LP XXIII,“ uvedli organizátoři.

Veřejnost se pobaví na erotickém plese

Kdy: sobota 18. března

Kde: Dům kultury Mladá Boleslav

Za kolik: neuvedeno

Už jednačtyřicátý ročník erotického plesu. Hrát bude skupina Koneckonců. Ten, kdo dorazí, si bude moci užít dámská a pánská striptýzová vystoupení. Připravena bude také travesti show v podání Crazy Goddess a ještě jedno překvapení.

BENEŠOVSKO

Běžci budou zdolávat Konopišťský půlmaraton



Kdy: sobota 18. března od 10.00

Kde: park Konopiště, přírodní divadlo

Za kolik: volně přístupné



Z konopišťského parku bude startovat běžecký závod. K vidění budou běžci různých kategorií, kteří se vydají na tratě půlmaratonu dlouhé asi 21 kilometrů. V 10 hodin budou startovat kategorie K-21, což je hlavní závod, a štafeta na třikrát sedm kilometrů. O patnáct minut později na trať vyrazí hobby běžci, pro které organizátoři připravili trasu dlouhou sedm kilometrů.

Marpo a jeho TroubleGang vystoupí v Benešově

Kdy: sobota 18. března od 20.00

Kde: Benešov, kulturní dům Karlov

Za kolik: 499 korun

Otakar Petřina, rapper, který si říká Marpo, a spolu s ním skupina TroubleGang. „Směs rapu s nádechem Ameriky je pro Marpa s TroubleGangem to, co jej odlišuje od zbytku scény,“ připomínají pořadatelé.

KOLÍNSKO

Kašpárek v rohlíku pobaví malé pankáče



Kdy: neděle 19. března od 15.00

Kde: Kolín, městský společenský dům

Za kolik: 300 korun



Koncert divadelně hudební skupiny Kašpárek v rohlíku. „Kolíňák David Dvořák před lety vymyslel nejdříve divadelní inscenaci Kašpárek v rohlíku a poté vyšla první deska s písničkami z této hry nazpívaná rockovými zpěváky a zpěvačkami. Od té doby je desek pět, malí bejbypankáči mají už i svůj vlastní festival živé kultury Kefír,“ napsali organizátoři.

U Sokola si děti užijí karneval

Kdy: sobota 18. března od 14.00

Kde: Křečhoř, hospoda U Sokola

Za kolik: neuvedeno

Dětský karneval. Pro děti bude připravena zábava s klaunem „Těšit se můžete i na stánek od Dorty Mimora, který měl na vánočním tvoření veliký úspěch,“ uvedli pořadatelé.

KUTNOHORSKO

V hudebním klubu zahraje čtveřice kapel



Kdy: pátek 17. března od 19.30

Kde: Česká 1 Musis club, Kutná Hora

Za kolik: neuvedeno



Vystoupení čtyř hudebních skupin, zahrají Big S (ska world music, Čáslav), P.S.P. - Půlnoční svoz popela (punk rock, Kutná Hora), Skřeky z řeky (hard rock, Sázava) a Veselí koníci - (punk rock Fock off, nad Jizerou). Vstup je možný v 19 hodin, hrát by se mělo začít o půl hodiny později.

Návštěvníci poznají osud sester Válových

Kdy: sobota 18. března od 15.00

Kde: Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje

Za kolik: 50 korun

Komentovaná prohlídka výstavy Cesta předurčena osudem - Květa a Jitka Válovy. „Dvojčata Válova patří k nejvýraznějším osobnostem českého umění od konce padesátých let dvacátého století. Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Richardem Drurym. Navazuje beseda s Davidem Prachařem,“ uvedla galerie s tím, že rezervace je nutná, online na webu GASK.

NYMBURSKO

Procvičte svou paměť Špacírem



Kdy: denně do neděle 19. března

Kde: Nymburk, park Ostrov

Za kolik: volně přístupné



Nymburský špacír, akce u příležitosti Mezinárodního týdne trénování paměti. Okruh dlouhý jeden a půl kilometru s jedenácti tabulemi se speciálními úkoly nabízí nejen všem seniorům možnost si procvičit svůj mozek. „Vezměte s sebou vnoučata nebo kamarády a užijte si společně originální procházku,“ láká pořádající knihovna. Startovní kartičku s mapou si lze vyzvednout v Městské knihovně Nymburk.

Děti se vyřádí na skákacích hradech

Kdy: sobota 18. března od 9.00

Kde: Nymburk, sokolovna

Za kolik: 150 korun děti, 50 korun dospělí

Společnost Skákací Hrady Nymburk pořádá v nymburské sokolovně zábavné odpoledne pro děti. Příchozí se mohou těšit na zábavu v tradičním skákacím hradu, ale také ve skákacích hradech ve tvaru žraloka, ve stylu Harryho Pottera, na opičí dráze, v džungli, v pralese, v divočině nebo na staveništi.

PRAHA

Kryt Folimanka čeká na hosty



Kdy: 18. března od 9.00

Kde: Praha 2, ryt Folimanka, Pod Karlovem

Za kolik: zdarma



Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci přímo v krytu.

Jarní street food se koná na náplavce

Kdy: 18. března od 10.00

Kde: Praha 5, Hořejší nábřeží

Za kolik: zdarma

To nejlepší ze světového street foodu ochutnáte na Smíchovské náplavce. Vybírat budete ze široké nabídky street foodových specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů. Ochutnáte tradiční pokrmy Srí Lanky a zjistíte, co se vaří v Africe. V nabídce bude také pikantní pljeskavica, pálivé dobroty bohaté na chilli a dokonce i hmyz. Chybět nebudou ani sladkosti.

Festival Kolem světa je dvoudenní



Kdy: 18. a 19. března od 10.00

Kde: Praha 9, Výstaviště PVA Expo Letňany

Za kolik: 400 korun



Oblíbený cestovatelský festival Kolem světa představí osobnosti a zkušené cestovatele i na letňanském výstavišti. „Ochutnat budete moci i exotické pohoštění z Indonésie a nebo Mexika a vietnamskou kávu," zvou pořadatelé akce.

Výstava orchidejí nabízí poslední příležitost

Kdy: do 19. března od 9.00

Kde: Praha 7, Botanická zahrada

Za kolik: od 100 korun

Skleník Fata Morgana, výstava orchidejí přináší nejen potěšení z pestrobarevné krásy květů, ale také nejrůznější zajímavosti ze světa orchidejí. Tentokrát zavede návštěvníky do Vietnamu. Přiblíží jim atmosféru svátku Tết Nguyên Đán (vietnamský Nový rok). Připraven je i oblíbený prodej orchidejí a dalších rostlin.