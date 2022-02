BENEŠOVSKO

Roztočte to na Rockotéce

Kdy: 12. února, 21:00

Kde: Videro, Sázava

Za kolik: 50 korun

O víkendu v sobotu od 21 hodin to můžete roztočit v Sázavě na Rockotéce. K tanci a zpěvu vám v hudebním klubu Videro zahraje DJ Roman.

Benešovské kino představí dobrodružný snímek Uncharted

Kdy: 12. února

Kde: Kino Benešov

Za kolik: 140 korun



Pro milovníky dobrodružství v životě i na plátně připravilo benešovské kino snímek Uncharted. Odpromítá ho v sobotu 12. února. Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake, konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se mu náhle objeví zákeřní konkurenti. Snímek je filmovou adaptací stejnojmenné videohry z roku 2007 od vývojářského studia Naughty Dog, která se dočkala obrovského úspěchu a několika pokračování.

Zažijte v Sázavě Dokonalou svatbu

Kdy: 11. února, 19:30

Kde: Kulturní dům, Sázava

Za kolik: 120/110/100 korun

Konverzační komedií Dokonalá svatba o tom, jak snadno a rychle se z pečlivě naplánované svatby může stát stále více se komplikující sled jen obtížně řešitelných situací, budou moci návštěvníci zhlédnout v Kulturním domě v Sázavě v pátek 11. února od 19.30 hodin. Ženich Bill se po rozlučce se svobodou, ze které si nic nepamatuje, probouzí ve svém novomanželském apartmá, a navíc je v posteli s úplně cizí dívkou. Zatímco ve vedlejším pokoji se nevěsta už chystá, Bill, krásná neznámá, ženichův nejlepší přítel Tom a hubatá pokojská rozpoutají hru plnou záměn a výmluv.

BEROUNSKO

Milovníci divadla si budou moci užít představení Bosé nohy v parku

Kdy: 13. února, 19:00

Kde: Kulturní dům Plzeňka, Beroun

Za kolik: 490/540 korun

Nejnovější inscenace divadelní hry Neila Simona, kterou možná znáte z filmového zpracování s Jane Fondovou a Robertem Redfordem, bude k vidění také v Berouně. Do Kulturního domu Plzeňka ji v neděli 13. února přiveze agentura Harlekýn. Zúčastnění budou moci na jevišti vidět Veroniku Freimanovou, Annu Linhartovou, Rudolfa Hrušínského nebo Radúze Máchu. „Bosé nohy v parku nabízí úžasnou podívanou na první novomanželské trable, které jsou podány s vtipem a nadhledem a divák se baví od začátku až do konce,“ uvádí agentura.

Masopustní veselí ovládne Podbrdy, program je bohatý

Kdy: 12. února, 11:00

Kde: Hřiště, Podbrdy



Sbor dobrovolných hasičů v Podbrdech pořádá v sobotu 12. února už čtvrtý masopust. Začátek je v 11 hodin na hřišti za obecním úřadem. Na programu je tradiční povolení masopustního průvodu a veselí starostou, soutěž dětských i dospělých masek, fraška osovských ochotníků nebo zabíjačka. Průvod začíná ve 12 hodin, hraje skupina Veselá čtyřka.

BOLESLAVSKO

Užijte si swing Nylonového věku

Kdy: 12. února, 19:00

Kde: Městské divadlo, Mladá Boleslav

Za kolik: -

Do městského divadla v Boleslavi se vrací Ondřej Havelka a Melody Makers s programem Swing Nylonového věku pokračuje. Koncert nabídne další vynikající hudební materiály z repertoáru českých bigbandů z Nylonového věku, raných poválečných let.

Paleček zavítá do Bělé

Kdy: 12. února, 15:00

Kde: Městská kulturní zařízení, Bělá pod Bezdězem

Za kolik: 50 korun



Divadýlko Mrak přiváží do Městských kulturních zařízení pohádku O Palečkovi. „V rodině chalupníka se jednoho dne narodil chlapeček, nebyl o nic větší než palec u ruky, a tak mu rodiče dali jméno Paleček. Rodičům pomáhal, jak jen mohl. Jednoho dne dokonce tatínkovi „dostrkal“ oběd v košíku přímo na pole… A tam začíná naše pohádka,“ uvádí do příběhu soubor Divadýlka Mrak.

Rozsviťte své domovy

Kdy: Do 27. února

Kde: Benátky nad Jizerou

Za kolik: Zdarma

Světýlková paní si pro děti připravila speciální úkol. Po Nových Benátkách je poschováváno 5 dílů hvězdy, kterou musí účastníci hry najít, sestavit a ozdobit. Hotovou hvězdičku si mohou vystavit v okně, aby se na ni mohla Světýlková paní přijít podívat. Mapa je k dispozici na webu města.

Seznamte se s Bigglesem

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav

Za kolik: -

Výstava Legenda jménem Biggles instalovaná v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha seznamuje s životním příběhem pilota Jamese Biggleswortha. Tato fiktivní legenda anglických letců je hlavní postavou série knih z leteckého prostředí první i druhé světové války od spisovatele Williama Earla Johnse.

Vydejte se za drahými kameny

Kdy: Do 1. května

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: -



Muzeum Mladoboleslavska zve na novou expozici určenou všem mineralogům a archeologům s názvem Za drahými kameny do pravěku. Ta návštěvníkům přiblíží přehled drahých kamenů a dalších nerostů používaných v období pravěku na území Českého ráje a Podkrkonoší. Stejně jako v minulosti, kdy byl kámen jedním z nejpodstatnějších materiálů, udržuje si i teď své místo v umění i praktickém životě.

KLADENSKO

Vrbičanský kočičí útulek zve na prohlídku spojenou s bazárkem

Kdy: 12. února, 10:00

Kde: Srdcem pro kočky, Vrbičany

V sobotu 12. února se ve vrbičanském útulku uskuteční prohlídka pro veřejnost spojená se zahradním bazárkem. „Přijďte si prohlédnout kočičky v útulku Srdcem pro kočky a podpořit je nákupem různorodého bazarového zboží. Bude z čeho vybírat,“ vyzývají organizátoři. Akci bude možné navštívit v době od 10 do 14 hodin, a to ve vrbičanském útulku na adrese Vrbičany 18. Pořadatelé prosí návštěvníky, aby parkovali u místní hospody.

Makedonský večer bude ve Slaném

Kdy: 11. února, 19:00

Kde: Dům dětí a mládeže Ostrov, Slaný

Za kolik: Zdarma



Chcete se něco zajímavého dozvědět o Makedonii? Jedinečnou příležitost pro to budete mít v rámci akce, kterou pořádá v pátek 11. února Domov dětí a mládeže Ostrov Slaný. V prostorách Informačního centra pro mládež se totiž koná Makedonský večer, na kterém dobrovolník Ljupcha, který představí kulturu, tradice a historii o Makedonii. Vstup je zdarma, začíná se v 19 hodin.

Pokochejte se Souzněním

Kdy: Do 20. března

Kde: Galerie Kladenského zámku, Kladno

Za kolik: -

Kladenský výtvarník a pedagog Jan Dinga vystavuje své dílo v Galerii Kladenského zámku, a to až do 20. března. Výstava nese název Souznění. „Krása je na světě proto, aby se jí člověk snažil přiblížit tím, že k ní něco přidá. Vznikla a tak žije dál. Nevědomá květina mezi tisíci květy. Snažím se, aby moje obrazy byly pro diváka neznámým zázrakem,“ uvedl Jan Dinga, jehož výstava byla uspořádána u příležitosti výtvarníkových 70. narozenin. Kladenský zámek je veřejnosti přístupný ve dnech od úterý do pátku, a to v době od 12 do 17 hodin. O víkendu ho může veřejnost navštívit v době od 10 do 17 hodin.

Hranice ráje lze vidět na zámku

Kdy: Do 27. února

Kde: Galerie Kladenského zámku, Kladno

Za kolik: -



Galerie Kladenského zámku hostí až do 27. února výstavu Hranice ráje, v rámci které vystavuje své fotografie Jan Pohribný. „Temným i nadějným stránkám civilizace, zániku i zrodu se věnuje tento poslední soubor. Kde je hranice ráje? Potřebujeme pas, abychom ji mohli překročit nebo stačí přesvědčení, že tam bytostně patříme, že stále máme ještě naději, že i po nekonečné řadě hříchů, které jsme od vyhnání spáchali, se tam třeba jednou vrátíme? Fotografie může být docela dobrým nástrojem či snad lépe cestou k sebepoznání i snad sebezlepšení. A má-li se tento svět změnit, máme-li znovu objevit ráj, pak musíme především začít sami u sebe,“ uvedl fotograf.

KOLÍNSKO

Do divadla zavítá překrásný nadhasič

Kdy: 11. února, 19:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 290/410 korun

Studio Ypsilon Praha uvádí hudebně komediální retrospektivu připomínající 55 let od první inscenace a 56 let od založení Studia Y a zároveň věnovaná 30. výročí sametové revoluce. Co všechno se dělo v našem domě i v naší ulici? Zábavný i poučný exkurs do české historie. K tomu živá hudba a tanec. Svět je nám dnes otevřen, zato doma se už ani pořádně nevyznáme…

Kouřimské kino v sobotu promítá dva filmy

Kdy: 12. února, 17:00 a 19:30

Kde: Kino, Kouřim

Za kolik: 130 korun



Kouřimské kino v sobotu nabízí dvojitou porci filmové zábavy. Od 17 hodin začíná animovaný film Mimi šéf: Rodinný podnik a od 19:30 komedie Kurz manželské touhy.

Sběratelé se setkají v kolínském MSD

Kdy: 12. února, 8:30

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: 10 korun

Letos se už sedmnáctým rokem v saloncích MSD setkávají sběratelé především známek, mincí a pohledů. "Rádi ale mezi sebou přivítáme i ty nabízející sortiment spadající pod označení bleší trh, aby si něco mohli odnést i ti nemající vyhraněný zájem," říkají pořadatelé.

V brodském Světě můžete vidět komedii i pohádku

Kdy: 12. února, 19:00 a 13. února, 15:00

Kde: Kulturní dům Svět, Český Brod

Za kolik: 99/129 korun



Malí i velcí filmoví fanoušci se mohou pobavit v brodském Světě. V sobotu od 19 hodin promítají novou českou komedii Mimořádná událost a v neděli od 15 hodin pohádku Tajemství staré bambitky 2.

Připomeňte si Zapomenutou vůni střelného prachu

Kdy: Do 29. května

Kde: Regionální muzeum v Kolíně, Veigertovský dům

Za kolik: 70/150 korun

Výstavní projekt nepředstavuje zbraň jako nástroj agrese, ale jako velmi zajímavý a krásný předmět užitého umění. Hlavní myšlenkou je prezentovat vývoj palných zbraní v souvislosti s genialitou a umem dávných řemeslníků, ukázat významné mezníky vývoje palných zbraní, ale také slepé vývojové větve, zajímavosti, rarity. Současně chce výstava poukázat na puškařské řemeslo, které právem zaujímalo výsadní postavení a bylo vždy řemeslem uměleckým. Časové rozmezí 15. – pol. 19. století odpovídá době používání černého střelného prachu, jehož téma celou výstavou prostupuje.

Kolínské kino má o víkendu nabitý program

Kdy: Pátek až neděle

Kde: Kino 99 Kolín

Za kolik: 140/150 korun



Páteční promítání: 17.00 Tajemství staré bambitky 2 (pohádka, ČR), 17.30 Vem si mě (romantická komedie, USA), 19.30 Margrete - Královna severu (historické drama, Skandinávie), 20.00 Uncharted (dobrodružný, USA)

Sobotní promítání: 14.30 Velký červený pes Clifford (dobrodružná komedie, USA), 15.00 Král a skřítek (animovaný, ČR), 17.00 Tajemství staré bambitky 2 (pohádka, ČR), 17.30 Srdce na dlani (komedie, ČR), 19.30 Uncharted (dobrodružný, USA), 20.00 Mimořádná událost (komedie, ČR)

Nedělení promítání: 17.00 Tajemství staré bambitky 2 (pohádka, ČR), 17.30 Margrete - Královna severu (historické drama, Skandinávie), 19.30 Smrt na Nilu (mysteriózní krimi, USA), 20.00 Vem si mě (romantická komedie, USA)

Zasmějte se s Alešem Vyjidákem

Kdy: Do 25. února

Kde: Knihovna, Kolín

Za kolik: Zdarma

Výstava kreslených vtipů Aleše Vyjidáka s názvem Ze života lidí je součástí tradičního cyklu novoročních výstav kresleného humoru v kolínské knihovně pod názvem Do nového roku zvesela.

Vraťte se v čase s Josefem Čáslavou

Kdy: Do 31. března

Kde: Dvořákovo muzeum pravěku, Kolín

Za kolik: 25/50 korun



Komorní výstavní prostora ve Dvořákově muzeu pravěku se na nějakou dobu stala místem, kde známý kolínský fotograf Josef Čáslava bilancuje a ohlíží se za svou dosavadní tvorbou. Výstava s podtitulem "Návrat v čase" nezůstává svému jménu nic dlužna. S autorem se vrátíme až do 60. let, kdy se začal formovat jeho typický styl, a pomalu projdeme všechny významné mezníky a tematické tvůrčí okruhy až do současnosti. Josef Čáslava je ryzí dokumentarista, nečekejme tedy na výstavě žádnou komponovanou uměleckou fotografii. Představeny jsou fotografie z jeho několikaleté spolupráce s kolínskou automobilkou TPCA a výstavištěm v pražských Letňanech. Najdeme zde jak díla dokumentující Kmochův Kolín či Gasparádu, tak i klidnější a komornější společenské akce. Nebudou chybět fotografie památek Kolínska i Kutnohorska (zejména chrám sv. Bartoloměje a nedávno zrekonstruované Bartolomějské návrší) i přírodní krásy Kolína a jeho nejbližšího okolí. Prezentována je i méně známá poloha Čáslavovy tvorby - focení body artu a módy.

Pražské víkendové tipy: Bavte se od pátku do neděle

KUTNOHORSKO

Užijte si masopustní veselí

Kdy: 12. února, 12:00

Kde: Úmonín

Za kolik: Zdarma

Sbor dobrovolných hasičů Úmonín spolus občany a příznivci Úmonína připravili na sobotu 12. února čtvrtý ročník masopustního průvodu. K průvodu se budete moci v maskách připojit od dvanácti hodin. Občerstvením nikdo nepohrdne a samozřejmě ani dobrým pitím. Bude prostor i pro tanec, natrénujte si doma polku i valčík.

Přijďte na pokračování pohádky Tajemství staré bambitky

Kdy: 11. a 12. února, 17:30

Kde: Kino Čáslav

Za kolik: 140 korun



Po deseti letech přichází volné pokračování pohádky Tajemství staré bambitky a diváci jej budou mít možnost vidět také v čáslavském kině v pátek a sobotu 11. a 12. února od 17.30 hodin. Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle.

Vyrobte si Valentýnku

Kdy: 11. - 13. února

Kde: Knihtiskárna Kutná Hora

Za kolik: 40 korun

Vyrobte vlastnoručně originální valentýnské přání pro svou lásku, kamaráda nebo kamarádku ve Valentýnské dílně v Knihtiskárně v Kutné Hoře. Otevřeno je v pátek a neděli od deseti do sedmnácti hodin, v sobotu do devatenácti.

MĚLNICKO

Kino zve na detektivku či komedii

Kdy: 11.–13. února

Kde: Kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 130/140 korun

Víkendový program v kině Vltava zahájí v pátek nový dobrodružný snímek Uncharted (17:00) natočený podle stejnojmenné videoherní předlohy. Večer si pak diváci mohou zajít na romantickou komedii Vem si mě (20:00). Sobotní odpoledne pak nabídne českou pohádku Tajemství staré bambitky 2 (14:30) a komedii Mimořádná událost (17:00). Večer bude opět na programu Uncharted (20:00). V neděli pak diváci mohou očekávat opět Tajemství staré bambitky 2 (14:30) a Uncharted (17:00). Večerním trhákem dne pak bude případ Hercula Poirota s tváří Kennetha Branagha Smrt na Nilu (20:00).

Vydejte se za sýkorkou Barborkou

Kdy: Kdykoli

Kde: Neratovice

Za kolik: Zdarma



Město Neratovice vyhlásilo venkovní hru Putování za sýkorkou Barborkou. Po městě jsou rozmístěna očíslovaná krmítka a cílem hry je najít minimálně 10 takových krmítek, zapsat si jejich číslo, jedinečný symbol a adresu, kde se nachází. Seznam pak stačí odnést na odbor životního prostředí, kde prvních 200 hráčů získá dáreček.

Fotbalisté i fanoušci se sejdou na Fotbalovém plese Sokola Nová Ves

Kdy: 12. února, 20:00

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: 300 korun

Ples fotbalistů týmu TJ Sokol Nová Ves, který se odehraje ve Společenském domě v Neratovicích, je věnován nejen samotným hráčům, jejich rodinám a přátelům, ale hlavně všem fanouškům klubu a příznivcům fotbalu jako takového. Jako vždy nebude chybět bohatá tombola, soutěže, na které jsou pravidelní návštěvníci plesu již zvyklí, a další bohatý doprovodný program. Po celý večer bude všem hostům plesu hrát kapela Pod Altánem.

NYMBURSKO

Černá komedie Popel a pálenka bude uvedena v kulturním domě

Kdy: 11. února, 19:00

Kde: Kulturní dům, Městec Králové

Na pozvání Královéměsteckého okrašlovacího spolku uvede DS Vojan Libice nad Cidlinou na prknech kulturního domu v Městci Králové černou komedii Popel a pálenka. Přestože jde o příběh plný černého humoru, nechybí životní optimismus a sdělení, že láska kvete v každém věku. Hra pochází z pera současné finského dramatika Bengta Ahlforse a pojednává především o nelehkých rodinných vztazích. Vše se stále točí kolem urny s popelem, kterou si přinese ze hřbitova domů velice svérázná paní plukovníková. Mezi hlavními hrdiny komedie vypukne boj o rodinné dědictví. Jejich představy, jak s ním naložit, se však dost různí.

Nymburský masopust láká na průvod maškar i zabijačkové hody

Kdy: 12. února, 10:00

Kde: Náměstí Přemyslovců, Nymburk

Za kolik: Zdarma



Nevázané masopustní veselí se po roční pauze opět vrací do Nymburka. Úderem 10. hodiny předá starosta město masopustnímu reji. Průvod maškar se pak vydá z náměstí Přemyslovců na obchůzku historickým centrem města. Nakonec účastníci akce na Kostelním náměstí porazí kobylu, spálí basu a budou se veselit, jak to ke správnému masopustu patří. Chybět nebude pohádka pro děti, dětský kolotoč, staročeská kapela, zabijačkové hody a další stánky s občerstvením. Vlastní masky a maškary jsou v průvodu i na akci vítány.

Výstava představuje Hrabalův život skrze fotografie

Kdy: Do 28. února, 9:00

Kde: Nymburské kulturní centrum

K dvacátému pátému výročí úmrtí Bohumila Hrabala Nymburské kulturní centrum připravilo výstavu fotografií z archivu Jana Řehounka. Ucelený soubor mnohdy neznámých fotografií přináší průřez životem velkého českého spisovatele bytostně spjatého s Nymburkem životem i dílem. Výstava nabízí jak příležitostné momentky, fotografie z rodinného alba i oficiální snímky a dokumenty.

Zámek otevírá brány i v zimě

Kdy: Od 29. ledna

Kde: Zámek Veltrusy

Za kolik: 120/150 korun



Státní zámek Veltrusy nabízí od soboty víkendové prohlídky Laboratoria a okruhu Aristokracie: Začátek konce. V Laboratoriu návštěvníci získávají příležitost nahlédnout pod pokličku běžného provozu zámku, seznámit se s historií jeho obnovy od povodní 2002 a vyzkoušet si práci badatele, archeologa i restaurátora. Vzdělávací okruh Aristokracie: začátek konce nabízí pohled do života a osudů posledních majitelů veltruského panství. Byli jimi Karel a Livie Chotkovi, které sem jako své dědice pozval v roce 1921 hrabě Arnošt Chotek, poslední člen veltruské linie rodu. V těchto autentických prostorech se na konkrétních příkladech hrabat Chotků návštěvníci šířeji seznámí se šlechtickým prostředím, rolí šlechty ve státní správě a jejím životním stylem.

Výstava zavede prostřednictvím obrazů do Poděbrad a Polabí

Kdy: Do 28. února

Kde: Infocentrum Poděbrady

Za kolik: -

Infocentrum Poděbrady zve v lednu a únoru na první výstavu roku 2022. Ta v místní malé galerii představí obrazy paní PhDr. Jany Hrabětové historičky, etnografky a vedoucí skanzenu v Přerově nad Labem na motivy středního Polabí a to zejména Poděbrad. Předlohou olejomaleb jsou diapozitivy staré přes padesát let uložené ve fotoarchivu Polabského muzea.

PŘÍBRAMSKO

Pohádková babička bude dětem opět číst

Kdy: 11. února, 15:00

Kde: Městská knihovna Sedlčany

Pohádková babička tentokrát přečte v pátek v sedlčanské knihovně příběh z knihy Martina Vopěnky Sofinka a záhadné zvířátko. Část pohádky se odehrává i v zoo. To využijí i malí účastníci a v Zoologické výtvarné dílně si namalují zvířátka, výběhy, cestičky a vše, co do správné zoo patří.

Sedlčanské kino uvede francouzské drama Slalom

Kdy: 11. února, 20:00

Kde: Kino Sedlčany

Za kolik: 130 korun



Francouzské drama Slalom promítne sedlčanské kino v pátek 11. února od dvaceti hodin. Dospívající Lyz má před sebou zářivou kariéru ve vrcholovém sportu. Talentovaná lyžařka přichází do vyhlášeného tréninkového kempu, který vede charismatický Fred, tvrdý, ale pozorný trenér. Pro Lyz, která pochází z rozvrácené rodiny, je pohledný starší muž vzorem, ke kterému zbožně vzhlíží. Ve chvíli, kdy přichází zlom v její sportovní kariéře, dojde v jejím soukromém životě k mnohem temnější události.

Zpěvačku Jennifer Lopez uvidíte v romantické komedii Vem si mě

Kdy: 12. února, 19:00

Kde: Kino Příbram

Za kolik: 140 korun

Jennifer Lopez se objeví v příbramském kině v sobotu 12. února v romantické komedii Vem si mě. Slavná zpěvačka Kat Valdez se chystá na svatbu s kolegou Bastianem. Obřad má proběhnout ve velkém stylu, před zraky tisíců diváků v koncertní hale a dalších miliónů online a u televize. Krátce předtím ale Kat zjistí, že ji milovaný Bastian zahnul. Ponížená zpěvačka v tu chvíli udělá naprosto nečekaný a šokující krok. Rozhodne se provdat za chlapíka, který v davu pod pódiem svírá ceduli s nápisem „Vem si mě“.

RAKOVNICKO

Valentýnská vycházka zavede turisty až do hostince v Drahouši

Kdy: 12. února, 8:40

Kde: Jesenice

Za kolik: 10/20 korun

Klub českých turistů Rakovník pořádá v sobotu 12. února již sedmý ročník valentýnské vycházky. Ta bude startovat v Jesenici, přičemž vyrazit na jednu z tras bude možné v době od 8.40 do 9:15 hodin. Zúčastnění budou moci vyrazit třeba na dvanáctikilometrovou cestu přes Kosobody a Plaveč. Možné bude jít také po osmikilometrové trase jen přes Plaveč nebo nejkratší cestou, tedy čtyři kilometry přímo po silnici. Cílem vycházky bude hostinec v obci Drahouš. Startovné je pro dospělého 20 korun, pro děti pak 10 korun. V cíli na všechny účastníky čeká malá odměna.

Kapely Rock Slaves a Coffee to help zahrají fandům v osvěťáku

Kdy: 12. února, 20:00

Kde: Dům osvěty, Rakovník

Za kolik: 100 korun



Dům osvěty v Rakovníku se rozezní rockovou hudbou. V jeho prostorách se totiž uskuteční dvojkoncert, který obstarají kapely Rock Slaves a Coffee to help. První ze zmíněných skupin veřejnosti nabídne nejen classic rock. Následně si příchozí budou moci užít také alternative-rock v podání Coffee to help. „Podmínky jsou zhoršené, ale ne nemožné. Přijďte podpořit místní kapely Rock Slaves a Coffee to help do Osvěťáku,“ uvedli organizátoři.