Koštovat mělnické víno lze online

KDY: 1. května od 20:00

KDE: Ticketstream.cz

ZA KOLIK: 199 nebo 999 Kč

Jedinečná událost se zpěvem, muzikou a vínem z unikátního prostředí historického sklepení zámku Mělník. To je online stream Zámeckého koštu. Příjemný večer přinese společnost toho nejlepšího vína s hudbou houslového virtuóza Pavla Šporcla, písněmi Jakuba Smolíka, cimbálovkou Jožky Šmukaře anebo s baviči Petrem Jablonským a Milanem Pitkinem. Ke každé vstupence účastníci obdrží výběr šesti lahví 0,75 l odrůdových vín z Vinařství Chateau Mělník pro komentovanou degustaci s těmi nejlepšími vinaři v průběhu celého programu odehrávajícím se v rozsáhlém sklepení kulturní památky České republiky.

Budete se v Čarodějnickém parku bát?

KDY: Do 2. května

KDE: Levý břeh Vltavy, pod IC Café, Kralupy nad Vltavou

ZA KOLIK: Zdarma



Kralupy. Připraveno je 6 samoobslužných stanovišť. Herní plán je ke stažení na webu domu dětí a mládeže www.ddmkralupy.cz. U jednotlivých úkolů naleznou děti a jejich rodiče také QR kódy, po jejichž načtení získají rozšiřující informace, které je dovedou k vyluštění tajenky. Tu stačí poslat na e-mail fisar@ddmkralupy.cz a po vyzvání si budou moci úspěšní řešitelé vyzvednout malou odměnu.

Dvořákova Nelahozeves je letos individuálním pochodem

KDY: 1. května

KDE: Kralupy nad Vltavou

ZA KOLIK: 20 Kč



Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou a TOM 3511 Vltavský paprsek pořádají 25. ročník turistického pochodu Dvořákova Nelahozeves. Start pochodu je individuální, čas i místo si účastníci volí sami, trasy naplánované turisty začínají u centrální turistické orientace u lávky přes Vltavu. Délky jednotlivých tras jsou 8, 10, 12, a 25 kilometrů a jejich popis je k dispozici na webu kralupských turistů. Startovné ve výši 20 Kč se hradí v cíli pochodu na turistické základně v Kralupech. Cíl bude podle situace buď průchozí, nebo naopak připravený k příjemnému strávení času u soutěží pro děti a opékání buřtů.

Muzeum v Kralupech můžete navštívit alespoň virtuálně

KDY: Do 15. května

KDE: MuzeumKralupy.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Výstava pro potěšení aneb Co jste v muzeu ještě neviděli. Tak tým muzea v Kralupech nad Vltavou pojmenoval aktuální expozici, kterou mohou příznivci muzea zhlédnout na webu muzea. Lze tak nejen zabrousit do historie nebo přírody, ale přes umění či design se dostat třeba až ke sportu a každodennímu životu; včetně stravování, dětských her nebo třeba placení. Výstava byla kvůli opatřením vlády prodloužena. „Můžete se s ní setkat až do 15. května a doufáme, že ke konci už konečně osobně,“ vzkazuje za všechny kralupské muzejníky zástupkyně ředitele Iveta Bendíková.

Každý vyhrává aneb oslavte s Jaroslavem Duškem narozeniny

KDY: 30. dubna od 20:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 150 Kč



V pátek 30. dubna, v den 60. narozenin Jaroslava Duška, bude online přístupný nejnovější improvizační počin aktérů Divadla Vizita. Jaroslav Dušek, Pjér la Šéz' a Zdeněk Konopásek se před pár týdny sešli na jevišti Divadla Kampa. Výsledkem je improvizační „jízda“ plná slovních hříček, myšlenek, nápadů, asociací, sarkasmů i neodmyslitelné hudby, které dohromady tvoří zajímavý celek. Zároveň tak bude možné v této době finančně podpořit Divadlo Vizita a neziskové organizace, s kterými Jaroslav Dušek léta spolupracuje. Vstupné je 150 korun.

Divadelní hra odhalí tajemství záhadných nováčků

KDY: 1. května od 19:00

KDE: djkt.eu

ZA KOLIK: 100 Kč



Online projekci divadelní hry „Každý má svou pravdu“ mohou zájemci zhlédnout v sobotu 1. května od 19 hodin. Do města se přistěhují noví obyvatelé. Kdo jsou? Proč se straní ostatních? Informace o nich a jejich tajemném chování se zjevují postupně, jsou mnohdy protichůdné a ctihodní občané jsou samozřejmě zvědaví. Vždyť na každém šprochu je pravdy trochu. Vstupné je od 100 korun.

Na koncertě zazní jazz, blues, soul i šanson

KDY: 1. května od 20:00

KDE: Facebook - Klub Kotelna

ZA KOLIK: Zdarma



Online koncert kapely Bitter Mood se uskuteční v sobotu 1. května od 20 hodin z klubu Kotelna. Stream koncertu bude možné najít na facebookových stránkách kapely. Členové hudební skupiny Bitter Mood pochází převážně z Vysokého Mýta. Hrají písničky vlastní i převzaté, na pokraji šansonu, blues, soulu a jazzu. Kapela vystupuje především na klubové scéně a komornějších akcích, jako jsou vernisáže, výstavy a dalších. Vystoupení je zdarma.

Pomůžete předčasně narozeným?

KDY: 2. května od 6:00 do 22:00

KDE: Kdekoliv

ZA KOLIK: 100 Kč



První květnovou neděli se uskuteční charitativní běh a procházka organizace Nedoklubko na podporu neonatologických oddělení pečujících o předčasně narozená miminka. Akce se může zúčastnit každý, trasa i místo jsou libovolné, stačí se pouze zaregistrovat a své startovné ve výši minimálně 100 Kč věnovat jedné z 33 nemocnic s neonatologickým oddělením. Virtuální podoba umožňuje možnost zapojení odkudkoli. Cílem je v tento den společně uběhnout a ujít 8 500 kilometrů, právě tolik dětí se v České republice každý rok narodí předčasně. Registrace probíhá www.miminkadodlane.cz do 30. dubna.

Eva Hronková a Štěpán Vrána budou mluvit o svých pěti týdnech v Nepálu

KDY: 1. května od 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Za pět týdnů v březnu 2021 procestovali poloprázdný Nepál. To je v kostce příběh Evy Hronkové a Štěpána Vrány, kteří o tomto zážitku budou mluvit v další z přednášek z cyklu Kolem světa online. Veřejnost se s nimi mimo jiné podívá například do základního tábora pod Mount Everestem, tématem budou také další známá nepálská místa. Řeč bude o národním parku Chitwan, nosorožcích, slonech, rodišti Budhy v Lumbini nebo městě jezer Pokhaře. "Nepálci nám kladli na srdce, abychom doma vyřídili, že je to bezpečná země a rozhodně se nemusíte bát tam dorazit. Čekají na každého turistu jako na smilování, a tak se vás našim vyprávěním pokusíme nalomit a třeba i inspirovat k jarnímu výletu,“ vzkázali cestovatelé. Vstupenky lze sehnat za 99 korun na www.smsticket.cz.

Jak na rozchody stylově? Napoví Iva Pazderková a Adéla Elbel

KDY: 1. května od 20:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 250-1000 Kč



Máte rádi humor? Ano? To by vás mohl pobavit mix improvizovaného stand-upu, skečů a upřímnosti na téma muži a ženy, který v sobotu obstará duo Iva Pazderková a Adéla Elbel. Tématem tentokrát bude Rozchody stylově. „Jak asi správně tušíte, obě jsme ve vztazích s muži naprosté přebornice a nebojíme se naše zkušenosti sdílet a dokonce vám i poradit. Ano, vy budete součástí show. Můžete se nás zeptat na co chcete a my odpovíme na všechno. Poradíme jak se rozejít, aby si on ani nevšiml, jak si naopak nevšimnout, že vás opustil on, probereme naše dávné i stávající vztahy, řekneme si, jaké je to být single v době covidové, jak se připravit na rande a prozradíme své ženské triky a ještě mnohem víc,“ uvedly aktérky. Vstupenky lze zakoupit od 250 korun na webu goout.net.

Písně legendárního Eltona Johna zazní v pátek ve vašem obýváku

KDY: 30. dubna od 19:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 490-1390 Kč



Rocketman – Tribute to Sir Elton John. Tak se jmenuje páteční online koncert, v rámci kterého si veřejnost bude moci poslechnout písně světově proslulého zpěváka, klavíristy a skladatele Eltona Johna. Obstará je oficiální tribut čtyřiasedmdesátiletého Brita. „Ta atmosféra vás doslova pohltí, budete očarováni. Identický vzhled, identický živý hlas, originální kostýmy – zcela se pohroužíte do světa hudby Eltona Johna,“ slibují organizátoři s tím, že vstupenky lze zakoupit za 490 korun na webu smsticket.cz.