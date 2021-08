Dodáte energii kultuře?

KDY: 29.–30. července, 13:00

KDE: Mělnická náplavka, Mělník

ZA KOLIK: Zdarma

Druhý ročník dvoudenního putovního festivalu Energie pro kulturu se vydává do Mělníka na místní náplavku a opět představuje známé umělce ve spojení s lokálními divadly, kapelami, občanskými sdruženími či jinými kulturními institucemi. Akce míří jak na dospělé publikum tak i na děti, pro které bude připraven zábavní program spolu s workshopy a dílnami. V areálu budou i tentokrát působit neziskové spolky, jako jsou chráněné dílny nebo kavárny. Ve čtvrtek se divákům představí Cirk La Putyka a s nimi spolek Nové divadlo Mělník. V pátek jako hlavní vystupující do Mělníka zavítají Jaroslav Uhlíř, zpěvák David Koller a doprovodí je místní kapela Sendwitch.

Stezka poučí o koření

KDY: Kdykoli, muzeum po telefonické domluvě

KDE: Velký Borek, Mělnická Vrutice

ZA KOLIK: Zdarma



Obnovená polní cesta z Velkého Borku do Mělnické Vrutice nabízí procházku nově vybudovanou Stezkou koření. Ta na osmi panelech přináší zajímavé informace o nejpoužívanějších druzích koření a o jeho historii. Stezka končí v Mělnické Vrutici u areálu firmy, která se specializuje na výrobu koření, bylin a sušené zeleniny. Zároveň je možné po telefonické domluvě navštívit muzeum v areálu firmy.

Oslavte 120 let motocyklů Royal Enfield na mezinárodním srazu

KDY: 31. července – 1. srpna

KDE: Beach park Mlékojedy, Neratovice

ZA KOLIK: -

V Beach Parku Mlékojedy se tento víkend sejdou milovníci motocyklů Royal Enfied z celé republiky i okolních států. Royal Enfied jsou legendární motocykly vyráběné už od roku 1901 a sraz tak oslaví celých jejich 120 let na trhu. Návštěvníci parku se mohou těšit na českou premiéru nového modelu Meteor včetně testovacích jízd, představení upravených motocyklů v rámci akce Royal KickStart Battle, veřejnou dražbu posledního motocyklu Bullet Classic 500 Tribute Black ze speciální limitované edice posledních 1000 vyrobených kusů, prodej originálního příslušenství a doplňků, společnou spanilou jízdu, organizované výlety po okolí, večerní hudební program a další aktivity.

Legendy zločinu zavedou do londýnského podsvětí 60. letech

KDY: 29. července, 20:00

KDE: Beach park Mlékojedy, Neratovice

ZA KOLIK: Zdarma



Pravidelný Filmový čtvrtek v letním kině uvede ve čtvrtek životopisný thriller Legendy zločinu. Snímek vypráví příběh gangsterů, dvojčat Reggieho a Rona Krayových, jedněch z nejznámějších neblaze proslulých zločinců v historii Velké Británie a jejich říše organizovaného zločinu, kterou v 60. letech dvacátého století vybudovali ve východní části Londýna. Jsou to gangsteři, kteří se neštítí naprosto ničeho. Vraždy, únosy, loupeže, to vše je jim vlastní. Hlavní dvojroli Rona a Reggieho ztvárnil Tom Hardy.

Jak si dokázat, že na to ještě máte? Stejně jako hrdinové nového filmu

KDY: 30. července, 19:00

KDE: Kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

ZA KOLIK: 130 Kč

Kino Vltava v pátek večer nabídne českou novinku Prvok, Šampón, Tečka a Karel. V komedii si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, není srab.

Teplé počasí láká k vodním sportům. Vyzkoušíte wakeboard?

KDY: 31. července, 13:00

KDE: Mělnická náplavka, Mělník

ZA KOLIK: Zdarma



Mělnická náplavka se v sobotu zaplní milovníky wakebordingu. Tento vodní sport je kombinací vodního lyžování a technik snowboardingu. Jezdec na wakeboardu je tažen za lodí nebo na kabelovém vleku po hladině. Návštěvníci se mohou těšit na exhibici a triky od mistrů ČR Matese Blahovce, Ondry Mlčocha a Dominiky Vojtíkové, nálož skvělé muziky, plážový bar, koncerty Refew a vystoupení Tiny Beat. Kdo se nebude bát, může si jízdu na wakeboardu i zkusit. Pro zájemce budou připravené samostatné jízdy. Vstupné se neplatí.

Vyrazme společně na piknik

KDY: 1. srpna, 10:00

KDE: Celá Česká republika

ZA KOLIK: -

Překonat rekord v počtu pikniků v jeden den v celé zemi se v neděli pokusí překonat nadšenci inspirovaní Spolkem proti samotě. Zájemci se mohou ještě do 31. července hlásit na webu www.spoluprotisamote.cz. Pikniky s mottem Česko jde spolu na piknik se budou konat na řadě míst právě v neděli v době mezi desátou ráno a čtvrtou odpoledne.