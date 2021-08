Sebevražedný oddíl se vrací ve druhém filmu

KDY: 6. srpna, 19:00

KDE: Kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

ZA KOLIK: 130 Kč

Kino Vltava už tento pátek přinese nejnovější přírůstek do filmového vesmíru DC Sebevražedný oddíl. Ve druhém díle se vrátí několik známých tváří, mezi nimi také například tak trochu trhlá Harley Quinn. Společně s dalšími superpadouchy se přidají ke skupině vojáků Force X, aby splnili úkol, při němž jsou vysazeni na vzdáleném a nebezpečném ostrově.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Koncert přinese energií nabitou hudbu kapely N.O.H.A.

KDY: 6. srpna, 19:00

KDE: Beach Park Mlékojedy, Neratovice

ZA KOLIK: 280 Kč



Už tento pátek zavítá do beach parku česko-americká hudební skupina N.O.H.A. (Noise Of Human Art). Zakládající členové, kapelník Philip Noha a MC Chevalier Hadley, se od samého počátku existence kapely soustředili na to, aby měli kolem sebe inspirativní, kreativní a endorfiny překypující muzikanty. Kapela je specifická stylově otevřeným mixem drum&bassu, world music, dub stepu a energií nabitých groovů. Kromě ní vystoupí během večera také Ufi DaMan a v rámci Neighbourhood afterparty i Daniel Neighbour feat. Rich.FD, Tráva nebo Thomas Tesla.

Letní kino zve na drama Richard Jewell

KDY: 5. srpna, 20:00

KDE: Beach park Mlékojedy, Neratovice

ZA KOLIK: Zdarma

I dnes se mohou milovníci filmů a kina těšit na letní filmový čtvrtek. Aktuální program nabídne životopisné drama Richard Jewell, který se vrací do roku 1996, kdy se během 26. letních olympijských her v Atlantě podařilo pracovníku bezpečnostní agentury, Richardu Jewellovi, zachránit tisíce životů nálezem batohu s výbušninou. Z prvotně oslavovaného hrdiny se však později, kvůli manipulativním a zavádějícím informacím z médií, stává hlavní podezřelý. Odstartovaná mediální kampaň pak pomalu ničí hrdinství jednoho muže v očích národa a to spolu s vysilujícím vyšetřováním ze strany FBI činí z jeho doposud poklidného života doslova peklo na zemi.

Netradiční výstava v knihovně

KDY: Do 18. srpna

KDE: Městská knihovna, Mělník

ZA KOLIK: Zdarma



Mělnická knihovna od pondělí 2. srpna hostí výstavu studentských návrhů biblioboxů-art pro Městskou knihovnu Mělník, které vypracovali studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Vernisáž výstavy se uskuteční 2. srpna od 17.00 v prostorách knihovny na nám. Karla IV. Jeden z vystavovaných návrhů se stane designem biblioboxu, který knihovna zamýšlí umístit před budovu na náměstí.

Mělníkem budou znít melodie muzikálové hříčky Libushe

KDY: 6. srpna, 19:00

KDE: Sady u Masarykova kulturního domu, Mělník

ZA KOLIK: Zdarma

V sadech u Masarykova kulturního domu zahraje ochotnický soubor Nové divadlo Mělník svou muzikálovou hříčku Libushe. Představení bylo napsáno na motivy Starých pověstí českých. Děj zavede na Vyšehrad, těsně po smrti knížete Kroka. Vlády se ujímá kněžna Libushe, na hradiště přijedou i její sestry Kazi a Teta. Bivoj se utká s kancem. Za horou Říp číhá kmen Amazonek, které se chystají k boji. Na starém Vyšehradě plyne život svým tempem, stejně jako dnes tam usilují muži o přízeň žen a ženy o přízeň mužů, stejně jako dnes se bojuje o moc a vládu, lidé se milují a hašteří, někdo je dobrý, někdo zlý. Autorem muzikálu je člen souboru Radek Šlangal. Napsán je jazykem dnešního středoškoláka a je plný skvělých písniček, původní hudby a většina textu je psána ve verších.

Vedro je dobré spláchnout osvěžujícím drinkem

KDY: 7. srpna, 16:00

KDE: Náměstí Míru, Mělník

ZA KOLIK: -



Už tento víkend se na náměstí Míru odehraje druhý ročník Aperol & prosecco party. Kromě oblíbených letních drinků, které daly party jméno, se mohou návštěvníci těšit na občerstvení ve formě italské street food kuchyně, například piadiny a smažené olivy. K tanci a poslechu bude hrát Dj Cortus.