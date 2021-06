Veltruský Gulášfest je soutěží pro správné kuchaře i jedlíky

KDY: 26. června, 10:00

KDE: Letní kino, Veltrusy

ZA KOLIK: Zdarma

Veltruský sbor dobrovolných hasičů zve na již 4. ročník kulinářské soutěže ve vaření guláše Gulášfest. Účastníci ve dvou – až tříčlenných týmech budou mít 3,5 hodiny na to, aby uvařili nejlepší vepřový, hovězí nebo zvěřinový guláš jaký umí. Konečná díla bude ochutnávat a hodnotit nezávislá porota a kuchaři, kteří se umístí na prvních třech příčkách, se mohou těšit na věcné ceny. Pro diváky bude připraveno vystoupení country kapely Mošňáci a za poplatek možnost ochutnávky soutěžních gulášků.

Vyměňte staré letní kousky za neokoukané a obnovte šatník

KDY: 27. června, 10:00

KDE: Kralupy nad Vltavou

ZA KOLIK: 100 Kč



Naproti Mateřské škole generála Klapálka se v neděli mezi 10. a 16. hodinou uskuteční Červnový swap, na kterém bude možno vyměňovat převážně letní oblečení. Díky Výměnnému bazaru se budou účastníci moci vybavit na léto udržitelně a bez zbytečného utrácení. Zboží ke swapování je možné nosit na místo také přímo v den akce.

Slavnostní otevření mlýna přenese do historie

KDY: 27. června, 14:00

KDE: Mlýn, Vepřek

ZA KOLIK: Zdarma

Nově zrekonstruovaný mlýn v obci Vepřek se stane dějištěm Letní slavnosti ve mlýně. Akce je oslavou otevření bývalého vodního mlýna pro veřejnost a nabídne návštěvníkům bohatý kulturní program. O hudební doprovod se postará kapela Vocal Band Markéty Aptové, pro šikovné ruce budou připraveny řemeslné dílny, pro ty méně zručné pak jarmark s rukodělnými výrobky. Do historie návštěvníky přenese výstava fotografií mlýna i obce a ukázka historických zemědělských strojů. Chybět samozřejmě nebudou ani komentované prohlídky samotného mlýna.

Back to the old days, hiphopové odpoledne rozezní Mělník

KDY: 26. června, 14:00

KDE: Skate park u velkého Tesca

ZA KOLIK: Zdarma



Na Hip Hop odpoledne u skate parku za velkým Tescem se budete moct těšit na jména jako Wosa, Dave Da Alkohola, Černoch, MC Metoděj, Royal Duckers a mnoho dalších. Pro děti je zde již umístěno dětské hřiště, takže deky sebou (trávník bude čerstvě upraven) - místa je všude dost. Občerstvení bude zajištěno od řeznictví Růzha a starší osmnácti let se mohou těšit na absinthovou zmrzlinu.

Objevte Aljašku – zemi polární záře a medvědů grizzly

KDY: 27. června od 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč

Aljaška je divočina, země dobrodruhů a zlatokopů. Pokud vás láká vydat se do země neomezeného prostoru, ledovců a bystřin plné lososů, musíte s nána Aljašku. Přes den zde můžete narazit na losy, medvědy baribaly i grizzly, a v noci pozorovat polární zář. Jak se to s túrováním na Aljašce? Kde zaručeně uvidíte grizzly? Jaké období je nejlepší pro návštěvu, tak aby vás nesnědli komáři a ještě jste viděli polární zář? Kde leží město duchů a proč se tam rozhodně vydat, i když musíte napříč největším národním parkem USA? Pozor Anchorage není hlavním městem, hlavní město Aljašky není po zemi dostupné, je možné do něj pouze přiletět anebo připlout. To vše a mnohem více se dozvíte z online přednášky o Aljašce – pravé divočině.

Zabavte děti s Národním muzeem

KDY: Kdykoliv

KDE: NM.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Jestli se zrovna nemůžete vydat do Národního muzea, nevadí. Podívej se do něj s dětmi online z počítače Čekají na vás, a hlavně vaše děti prohlídky výstav, tvoření, soutěže a Honzíkem s Fany! Pro děti je připravené Malované muzeum, Muzeohraní, Učení se s muzeem nebo Nakouknutí do muzea.