Tady Vary zahájí australský film 3. července od 20:00 v divadelním sále MKD Mělník. Mezinárodní filmový festival se přenese také do Mělníka s úvodním filmem Než skončí léto. Diváci starší dvanácti let prožijí film s titulky o nemocné dívce, která se zamiluje, což jí prospěje, ale rodinu obrátí vzhůru nohama. Australské drama se stalo diváckým hitem festivalu v Benátkách. Vstupné 120 korun.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Sraz milovníků aut

Milovníci všech možných aut se sejdou v sobotu 4. července od 9 hodin, aby se pochlubili se svými vozy a téma hovorů bude jasné. Auta zaplatí za vjezd dvě stě korun, pěší za vstup padesát korun a děti do deseti let mohou na akci zavítat zdarma. V areálu na návštěvníky čeká také občerstvení. Pořádá komunita Nezkusíš… Nevíš… Sraz v Blatenské ulici v Mělníku potrvá do neděle do 17 hodin.