Kralupská rodačka Anna Moudrá vystavuje Malování s radostí

do 30. 6. | 15.30 – 20.00

Výstavu obrazů krajin a vodopádů, českých i cizokrajných s názvem Malování s radostí je možné shlédnout v malém sále Kulturního domu Vltava. Místní autorka obrazů Anna Moudrá zde vystavuje poprvé a výstava je prodejí. Amatérská malířka maluje temperami na sololitovou desku a do její tvorby spadá i perokresba. V průběhu svého života malovala i portréty, ale začínala pastelem. Výstavu zahájila 11. března vernisáž, ale po vyhlášení nouzového stavu ji opět zavřeli. Aktuálně je otevřena v pracovní době a při akcích.

Unikátní byt ve skále je opět otevřen veřejnosti

Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka otevřelo opět ve čtvrtek. Nejdéle obývaný skalní byt s malým hospodářstvím je otevřen vždy od čtvrtka do neděle od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Nově má i novou obyvatelku. Pochází pravděpodobně z poloviny 19. století a je nejdéle obývaným kokořínským skalním obydlím. Podobných je na Kokořínsku několik a sloužila jako dočasné ubytování pro lidi bez domova nebo je obývali ti nejchudší v obci. Jde vlastně o celé hospodářství vtěsnané do pískovcového bloku na kraji vsi. Jak se zde žilo, mohou návštěvníci pocítit od roku 2009, kdy byl vybavený skalní byt zpřístupněn. Z Mělníka to je šestikilometrový výlet na kole či pěšky po žluté značce, případně vlakem do stanice Lhotka zastávka a pak asi 500 metrů přes náves.

Muzejní kavárna otevřela okénko

Něco dobrého si mohou dát návštěvníci Regionálního muzea Mělník po prohlídce nových výstav a stálých expozic. V úterý 26. května k nim přibude výstava fotografií Oko Kamilovo přímo v prostorách muzejní kavárny. Od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin jsou otevřeny přírodovědná výstava s názvem Dole v dole… a nejen v tom Kokořínském, Bavorská muzea v přírodě a Z prababiččina receptáře.