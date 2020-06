Čtrnáctou jízdu Kokořínskem pořádá v sobotu 20. června mšenský Jawa-moto-čz Veteran Club. Zájmová soutěž historických motocyklů a automobilů začne na náměstí Míru, kam stroje dorazí od 8 do 9.30 hodin.

Na akce mšenského veteran clubu se sjíždějí desítky majitelů historických strojů. | Foto: Archiv klubu

Do oušek bez roušek na zámku Veltrusy

Letní promenádní koncert s názvem Do oušek bez roušek zazní v sobotu od 16 hodin v krásném prostředí zahrady zámku Veltrusy před zámeckou oranžérií. Na programu jsou známé melodie ze slavných muzikálů a operet a houslové skladby klasických mistrů Geogre Gershwina, A. L. Webera nebo Zdeňka Fibicha. Svými hlasy potěší a skladby přednesou soprán Evy Bendové Charvátové a tenor Miloslava Pelikána v doprovodu houslí Petra Bendy a klavíru Kristiny Brachtlové. Vstup na koncert je zdarma. Na kulturní akci zve zámek spolu s městem Veltrusy. Záecký park je otevřen každý den od úsvitu do soumraku a vstupenky lze zakoupit také online.