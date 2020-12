Předvánoční market v galerii GASK se uskuteční online

KDE: www.gask.cz

Kdo se těšil na předvánoční market ADVENT – DESIGN – GASK, na kterém se prezentují přední designéři, nebude o něj úplně ochuzen. GASK bude představovat vybrané tvůrce online a vše vyvrcholí soutěží o skvělé designérské kousky. Poznávat a vychutnávat umění mohou zájemci ve Středočeské galerii stále. Na webu galerie si mohou prohlédnout aktuální i minulé výstavy, jako barokní Alej světců nebo Stavy mysli/Za obrazem. Galerie ve virtuálním prostoru přináší také inspiraci v seriálu, v němž lektorky GASK představují zajímavé knihy pro děti i dospělé.

Adventní Symfonie zve na druhou procházku s překvapením

KDY: od 4. do 6. prosince, od 16.30 do 19:30 hodin

KDE: Libenského kolonáda, Poděbrady

ZA KOLIK: zdarma



Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady se pohotově přizpůsobil letošní mimořádné situaci a nabízí vánoční program i v těžké době. Adventní čas si mohou lidé zpříjemnit s Vánoční Symfonií v pohybu, která zve k adventním rodinným procházkám vždy v pátek, sobotu a neděli od 16.30 do 19:30 hodin. Při zastavení na rodinné, adventní a zdravotní procházce v lázeňském parku u Libenského kolonády to bude výstava plná čertů. Děti na ní najdou své výtvory, které letos místo čertovského průvodu nosily do domu dětí. Výstava bude v kryté kolonádě k vidění do konce roku. Od 11. do 13. prosince bude zastavení na Zámku a ve čtvrtý adventní víkend u DDM Symfonie. A to překvapení? Je jím online pohádka, tak nezapomeňte mít s sebou mobil s aplikací na čtení QR kódu.

Na radnici rozsvítí druhou adventní svíci online

KDY: 6. prosince, 17:00

KDE: www.mesto-nymburk.cz

ZA KOLIK: zdarma



Druhou adventní neděli večer si mohou opět nejen místní vychutnat s koledami a rozsvícení svíce online. Pozdrav z radnice budou živě vysílat na webu a Facebooku města a Nymburského kulturního centra. Druhou adventní svíci - betlémskou rozsvítí opět za zvuku koled a živých fanfár trubačů. Své vánoční přání pronese místostarosta Bořek Černý.

V nymburských ulicích hledají zatoulané andílky

KDY: do 24. prosince

KDE: Nymburk

ZA KOLIK: zdarma



Vánoční hra pro děti i dospělé odstartovala včera v nymburských ulicích. Rozsvítil se první ztracený andělíček a zároveň se objevila online nápověda na Facebooku a webu města v sekci Krátce z města. „Nemůžeme se sice společně sejít na náměstí, můžeme se ale toulat ozdobeným městem, adventně se naladit a hrát si. Najděte dvanáct ztracených andělíčků,“ vzkazují pořadatelé. Veršovanou nápovědu s fotografií, která také trochu napoví o jeho umístění, zveřejnění každý druhý den a to ve chvíli, kdy už bude někde další andělíček čekat na objevení. Bude to opět zítra 4. prosince a dále 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20. 22. a 24. prosince. Odměnu od radnice získají vždy první tři nálezci, kteří zveřejnění svou fotografii andílka v komentáři pod nápovědou. Další související hru slibuje místostarostka dětem po Štědrém dni.