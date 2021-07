Navštivte mělnickou letní scénu

KDY: Denně až do neděle 25. července, vždy od 19

KDE: Zámek Mělník

ZA KOLIK: Dle programu na www.divadlonamaninach.cz

Divadlo na Maninách sídlící v pražských Holešovicích plánuje již tradiční letní scénu na nádvoří zámku Mělník. Divácky oblíbený projekt potrvá až do konce příštího týdne. Produkce divadla nabídne pestrou škálu představení v podání hereckých špiček. Zařazeny budou také koncerty a nově i muzikál a opera. Uvidíte například: Daniela Hůlku, Terezu Mátlovou, Mariana Vojtka, Otakara Brouska, Simonu Stašovou a mnoho dalších. A co vás čeká tento víkend? Pátek: Normální debil. Sobota: Antonín Dvořák - Rusalka. Neděle: A do pyžam!

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Kokořínský triatlon. Zdoláte ho?

KDY: Sobota 17. července od 10

KDE: rybník Harasov v Kokořínském dole

ZA KOLIK: Startovné na místě mládež 200, dospělí 300 Kč



Kokořínský triatlon je slavný amatérský závod, který se po patnácti letech změnil z přírodního na terénní. Závodit se bude na krátké trati – 1500 metrů plavání, do 40 kilometrů na kole a zhruba 10 kilometrů běhu. Vyloučeni jsou profesionálové, aktivní triatleti. Depo a cíl bude v příjemném místě, hospůdce Romanov.

Rozjeďte to na plný plyn s výstavou autíček

KDY: Denně 9-17

KDE: Regionální muzeum Mělník, Náměstí Míru 54, Mělník

ZA KOLIK: 20/30 Kč

Zúčastněte se Festivalu vděčnosti

KDY: 18. července, 17:00

KDE: Letní kino Neratovice

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Přijďte v neděli na neratovický Festival vděčnosti. Těšit se můžete na vystoupeníé Vladimíra Merty, Jana Zubryckého, Slávky Klecandra a mnoho dalších. Občerstvení i překvapení zajištěno, vstupné je dobrovolné.