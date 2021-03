Co můžou umělci udělat pro umělou inteligenci?

KDY: 12. března od 18:00

KDE: Youtube a Facebook DOX

ZA KOLIK: zdarma

Diskusí kolem využití nebo zneužití umělé inteligence je čím dál víc. Co konkrétně se mění s jejím nástupem? Do jakých oblastí v blízké budoucnosti zasáhne? Je svět prorostlý umělou inteligencí spíše dystopií, nebo se začnou množit "noví kolegové", kteří pomohou zlepšit svět? A co autorská práva? Jak je umělá inteligence ovlivní? Umělkyně Lenka Hámošová, filozofka Dita Malečková a počítačový grafik Daniel Sýkora v přednášce "Paradox: Co můžou umělci udělat pro umělou inteligenci?" odpoví právě na tyto i další palčivé otázky kolující kolem fenoménu umělé inteligence.

Muzikanti odehrají benefiční stream pro Sedmičku

KDY: 12. března od 19:30

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 100 - 500 Kč



V pořadí již třetí benefiční online koncert z Klubu 007 Strahov se koná v pátek 12. března od 19.30 hodin. Tentokrát budou sledující bavit hudební skupiny Girl On Horse, Odd Boys, Sour Bitch a The Gangnails. "Sety budou krátké a úderné, o pauzách budou vysílané rozhovory s kapelami," slibují pořadatelé. Vstupenky na večer v punk rockovém a rock´n´rollovém duchu lze zakoupit na webu goout.net, a to za minimálně 100 korun.

Místo divadelního tour zazpívá Kryštof online

KDY: 13. března od 18:00

KDE: stream.krystof.net

ZA KOLIK: 790 Kč



Jako malou náplast na odložené divadelní tour prezentuje skupina Kryštof online divadelní představení s písničkami s názvem Kryštof Jenompísničky. Kapela kolem frontmana Richarda Krajča vystoupí v sobotu 13. března od 18 hodin, přičemž svým fandům slibuje hity v netradičním i původním pojetí, povídáním, kapelním vyprávěním a i s dotazy přímo od vás. "Těšíme se na vás alespoň v této podobě, než si zase doopravdy společně zazpíváme," uvedla skupina. Vstupenky lze zakoupit na webu stream.krystof.net, přičemž po jejím zakoupení získáte link a přístupový kód pro jedno zařízení. Lístky stojí 790 korun.

Zacvičte si jógu s Jaruskou

KDY: 13. března od 11:00

KDE: GrainSpace.cz

ZA KOLIK: 350 Kč



V sobotu 13. března se uskuteční online kurz jógy s lektorkou Jaruskou Doyle. Lektorka o lekci: "Byli jsme stvořeni k pohybu. Pohybu, který nás vyživuje, definuje a umožňuje nám realizaci na planetě zemi. Tělesná asymetrie je nám na tolik přirozená, jako plynoucí dech. Když pravá polovina našeho těla našeptává nebo křičí, levá na to vždy reaguje. Komunikují spolu. Přes zvědomění jejich potřeb, můžeme nalézt hravě svůj střed. Své doma. Tvar ásan nám je oslavou dokonalého fyzického designu, kterým může prána radostně proudit. Fyzická radost znamená dovolit si se cítit tady a teď. Vzpomenout si na sebe a pohybem své já oslavovat. Ráda bych vám předala to nejcennější skrze pohyb, co naučila jóga mě, že: Já nemám tělo, já jsem tělo."

Martin Hájek přichystal online cestu na Severní Taiwan

KDY: 14. března od 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99 Kč



Chtěli byste vidět přírodní a kulturní klenoty sedmimilionové metropole Taipei a jeho pestrého okolí? V neděli 14. března můžete, a to prostřednictvím online cestovatelského promítání Martina Hájka. Cestovatel zúčastněným na ostrově, který má poloviční rozlohu České republiky, ukáže například pobřeží Pacifiku, panenské pláže, subtropické pralesy i hory dosahující výšky téměř 4 tisíc metrů nebo zajímavé památky včetně prastarých chrámů. "Během 10 let života na Taiwanu jsem měl tu čest jej procestovat křížem krážem a čím jsem starší a pohodlnější, tím víc oceňuji to velké množství zajímavých míst a aktivit, které nabízí hlavní město Taipei a jeho přilehlé okolí," vysvětluje Hájek. Vstupenky lze koupit za 99 korun na portálu smsticket.cz.

Projděte Mnichovo Hradiště s písničkou na rtech

KDY: kdykoliv

KDE: Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma



Platforma Actionbound nabízí outdoorové hry se zábavnými úkoly, které může tvořit každý. V Mnichově Hradišti a okolí je jich hned sedm. Ta nejnovější, s názvem Já s písničkou jdu jako ptáček, začíná u budovy Klubu na Masarykově náměstí a je plná písniček. Stačí si stáhnout aplikaci a naskenovat QR kód, který má hra na webu. Další hry zavedou řešitele například do zámeckého parku, za skřítkem Zlobílkem, který popletl všechny pohádky, do Sychrova u Mnichova Hradiště za pohádkovými hláškami, na Drábské světničky, nebo na 12 km dlouhou trasu pro znalce seriálů.

Dramatický víkend připravilo online kino

KDY: 12., 13., 14. března od 20:30

KDE: mojekinolive.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Páteční večer odstartuje filmový víkend francouzským dramatem z loňského roku s názvem Léto 85. Atmosféru poloviny osmdesátých let prožijí diváci s příběhem letního přátelství dvou kluků plného zábavy, dobové hudby a svobody objevování dospělého světa až do střetu s policií. Sobotní večer bude patřit severskému thrilleru podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena s názvem Složka 64. Jak spolu souvisí tajemství ostrova, mumie v dánském bytě a zneužívání dívek rozkrývá kriminální oddělení. Nedělní norský film Disco je filmovou sondou do příběhu úspěšné dívky, která trpí úzkostmi a hledá oporu všude kolem včetně náboženských skupin, kde narazí na kult.

Rozběhejte Česko a braňte národní sportovní čest

KDY: 12. až 14. března

KDE: myteporazime.cz

ZA KOLIK: zdarma



Iniciativa Rozběháme Česko se nyní rozhodla svou výzvu poslat i na Slovensko. Běhání teď už není jen o vlastním pohybu a dobrém pocitu z něj. Jde i o mezinárodní souboj. Stačí během víkendu naběhat nebo nachodit co nejvíce kilometrů a do nedělní půlnoci své výsledky z hodinek či aplikace nahrát do systému. Účastnit se je možné v kategoriích běžec, běžkyně, canicrossař, chodec nebo dítě. Národ, který naběhá nejvíce kilometrů, získá šek na 20 000 Kč, 2. získá šek na 5 000 Kč. Peníze budou symbolicky předané vybrané organizaci na Česku a na Slovensku. Vyhlášení výsledků se uskuteční v pondělí 15. března od 20 hodin na Facebooku Rozběháme Česko.