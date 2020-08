Baťa & malá parta vystoupí před legendárním barem Díra

V pátek ve 20:30 na náměstí Míru v Mělníku vystoupí Baťa & malá parta. Takzvaná Malá parta, Kalábůf něžný beat vznikl okolo roku 1992 v severočeském městečku Štětí a za svoji existenci odehrál stovky vystoupení, jak na různých festivalech, tak i na soukromých akcích. Kapelu Baťa a Malá parta tvoří Petr Baťa Kundrát (kytara, zpěv), Tomáš Elvud Hadek (kytara) a Jarda Jeřábek (saxofon). Koncert se odehraje před legendárním barem Díra a vstup je zcela zdarma.

Vladivojna La Chia zahraje v Nostalgické myši

V Nostalgické myši v Šemanovicích se v pátek 21. srpna od 20 hodin uskuteční koncert české zpěvačky, textařky, hudební skladatelky a výtvarnice Vladivojny La Chii nebo-li Vladivojny Kladivojny. Vladivojna není jen originální alternativní zpěvačka, ale také vyhledávaná výtvarnice. Vystudovala volnou a užitou grafiku na Střední umělecké škole v Ostravě a diplomovala v intermediálním ateliéru Petra Lysáčka na Ostravské Univerzitě. Celý život se ale věnuje spíš malbě, kresbě, ilustraci a komiksu. Má za sebou řadu samostatných výstav.

Jedinečný koncert Věry Martinové se skupinou Meritum

Populární česká zpěvačka, kytaristka a autorka Věra Martinová se skupinou Meritum přijíždí v sobotu s novým koncertem do Zooparku Zelčín. Královna české country představí nejen své největší hity z posledních více než třech dekád, ale také písničky z novinkového alba Meritum. Koncert začne v 19:00 v zahradě Zooparku, vstupné je 450 Kč, děti do 15 let zaplatí 150 Kč a děti do 6 let mají vstup zdarma. Kempování je zdarma. Po skončení koncertu pokračuje kapela Jack Daniels Band do noci.

Zdroj: Deník

Letní kino zve na film Poslední aristokratka

Rodilý Newyorčan (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo a tak se po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou (Yvona Stolařová) a ženou (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu. Rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka zachránit. Promítání v letním kině v Tišicích začíná v sobotu 22. srpna ve 21 hodin.

Na koupališti bude beseda o klimatických změnách

Besedu na téma Klimatické změny, voda a tvorba krajiny se uskuteční v sobotu 22. srpna od 19 hodin na koupališti Městské lázně Mšeno. Příchozí se mohou těšit na názory soukromého zemědělce Jiřího Horáka z Vrátna a agrárního analytika Petra Havela z Prahy. Každý z nich posluchačům sám za sebe představí svůj náhled na probíhající klimatické změny, možnosti zadržování vody. Mšečtí divadelníci besedu doplní komponovaným programem scénického čtení a hudebních ukázek. Akci moderuje evangelický farář Michal Šimek.

V Relaxačním art parku ožije příběh věrného přátelství žabáka a ropušáka

Představení Kvak a Žbluňk v rámci Relaxačního art parku poví poetický příběh věrného přátelství žabáka a ropušáka. Známé postavy z knih Arnolda Lobela Kvak a Žbluňk jsou dobří kamarádi. Rádi prožívají nevšední a dramatické zážitky, ale i drobné legrácky. Skákat po loukách, chytat mouchy a plavat v řece, to dokáže každá žába, ale péct výborné koláčky a vyprávět strašidelné příběhy, to umí jen Kvak a Žbluňk. Představení, které je vhodné pro děti od 3 let, se koná v neděli 23. srpna od 16 do 17 hodin v sadech u MKD.

V Neratovicích se rozloučí s prázdninami

Letní kino v Neratovicích připravuje na neděli zábavné odpoledne pro všechny školáky, kterým to už brzy začne, ale i pro jejich rodiče, babičky a dědy. V průběhu celého odpoledne se lze těšit na mima Václava Strassera a jeho kouzla s obřími bublinami, mladou písničkářku Sabinu Uxovou s její kytarou, zábavnou krkonošskou pohádku Tvrdohlavá žena o svéhlavé mlynářce, kterou napraví až vládce hor, mocný Krakonoš, na opékání buřtů a mnoho dalšího. Vše začne ve 14:00 a vstupné pro všechny zdarma.

Strašidlo Cantervillské 2020 na zámku Mělník

Divadelní komedie na zámeckých nádvořích pod širým nebem, Strašidlo Cantervillské od Oscara Wilda, se odehraje i v letní sezóně roku 2020 v rámci uměleckého turné po moravských a českých zámcích. Martin Zounar, Bára Štěpánová, Martin Pošta, Hanka Sršňová, Lukáš Toman Paclt, Dorota Paulik, vokální trio Přelet M.S. a další protagonisté se představí ve velmi úspěšné adaptaci režiséra Jaroslava Kříže. Představení se koná v neděli 23. srpna od 20 hodin na zámku Mělník.