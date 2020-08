Havel, příběh prvního českého prezidenta

KaSS Kralupy nad Vltavou v sobotu uvede film Havel, jehož děj se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu hlavního hrdiny od úspěšného dramatika, přes bojovníka za lidská práva až po vůdčí osobnost sametové revoluce. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc. „Portrét státníka nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. Film začne v 20:00 a vstupenku si pořídíte za 130 Kč.

Komentovaná prohlídka výstavy obrazů G. Karse

Městské muzeum Kralupy nad Vltavou zve v sobotu na výstavu obrazů českého malíře G. Karse pod názvem „Obrazy pro Kralupy – od imprese k moderně“, kterou si připomenete 140. výročí narození umělce. Výstava je přístupná od 26.5. v běžných návštěvních hodinách a potrvá jen do soboty, takže pokud jste se jí ještě nezúčastnili, je právě na čase. V sobotu od 15 hodin proběhne komentovaná prohlídka k této výstavě, kterou vás provede ředitel muzea Jan Racek.

Do Mělníka zavítá Kinematograf bratří Čadíků

V termínu od 15. do 16. srpna navštíví Mělník opět po roce Kinematograf bratří Čadíků. Dva večery po sobě si tak diváci budou moci na náměstí Míru vychutnat filmy z české produkce pod širým nebem. V sobotu se bude promítat komedie Poslední aristokratka podle knihy Evžena Bočka, v neděli následuje klasická pohádka Hodinářův učeň z roku 2019. Vstupné je dobrovolné, výtěžek z něj poputuje na dobročinné účely. Promítání vždy začne po setmění v 20:30.

Kokořín láká na hudební slavnosti

Dechové hudby regionu oslaví v sobotu letní sezónu na hudebních slavnostech v malebném prostředí obce Kokořín nad hradem Kokořín. Celým dnem bude provázet moderátor Vlastimil Čtverák. Vystoupí Hradní trubači, Bořanka, Švitorka, Přívoranka a Velký dechový orchestr MKD Mělník. Pro dokonale prožitý den je v místě slavností zajištěno občerstvení, zázemí s toaletami, parkování na zpevněném "řepném place" 100 metrů od pódia a vstup je zcela zdarma.

Zdroj: Deník

Chrapot a Jiří Knotte vystoupí v Relaxačním art parku

Pěvecký sbor Chrapot, který je již na Mělníku velmi známým a oblíbeným souborem, vám zpestří letní prázdninové odpoledne svými písněmi různých žánrů, většinou ve čtyřhlasých úpravách. Pro tento koncert se navíc spojí s klavíristou a profesorem na Konzervatoři Teplice panem Jiřím Knotte, který stejně jako celý sbor hýří pozitivní náladou, láskou k hudbě a hravostí. Koncert se odehraje v neděli v 16:00 v sadech u MKD v rámci Relaxačního art parku, za vstup zaplatíte 60 Kč.

Jaromír 99: FACE TO FACE

I během tohoto víkendu můžete navštívit výstavu Jaromíra Švejdíka známého pod pseudonymem Jaromír 99. Tento český výtvarník, komiksový tvůrce, zpěvák, skladatel a kytarista připravil pro galerii Ve Věži výběr z jeho nejvýznamnějších prací. Uvidíte třeba sérii velkoformátových portrétů FACE TO FACE, portréty představující postavy z komiksové trilogie Alois Nebel, tisky z dalších stěžejních komiksových knih a ukázky z volné tvorby tvořené technikou paper cut. Výstava potrvá do 27. září.